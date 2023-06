Home / Photo Gallery / entertainment / nagma controvercial love affairs from sourav to sarathkumar ravi kishan and she dated thes ...

Nagma controvercial love affairs from sourav to sarathkumar ravi kishan and she dated these married man nagma not yet married of 48,Nagma:नगमा नाम तो सुना ही होगा जो 90 के दशक की ग्लैमर क्वीन थीं जिनकी खूबसूरती के चर्चे थे. फिल्मों में टॉप एक्ट्रेस होने के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा हॉट टॉपिक रहती है. उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि उनका चार शादीशुदा पुरुषों के साथ अफेयर था. इसमें तीन स्टार हीरो और एक क्रिकेटर हैं.

01 90 के दशक में अगर कोई एक गर्ल है जिसने लड़कों की खूब नींद उड़ाई तो वो है नगमा. फिलहाल वे राजनीति में सक्रीय हैं लेकिन एक दौर में उनके नाम का डंका टॉलीवुड के साथ-साथ अन्य फिल्म उद्योगों में एक स्टार नायिका के रूप में बजता था. उन्होंने चिरंजीवी, बालकृष्ण, नागार्जुन, वेंकटेश और ए ब्लॉक बस्टर जैसे रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के साथ तेलुगु ब्लॉकबस्टर में अभिनय किया. नगमा ने फिल्मों और राजनीति के मामले में काफी नाम कमाया है.

02 नगमा का जन्म 1974 में एक मुस्लिम और हिंदू परिवार में हुआ था. उनकी मां एक मुस्लिम थी और पिता एक हिंदू परिवार से थे जो जैसलमेर के शाही परिवार से आते थे. उसके बाद नगमा का परिवार गुजरात और मुंबई शिफ्ट हो गया और फिर ने टॉलीवुड फिल्मों के अलावा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया. तमिल में, उनके प्रशंसकों ने उस समय उनके लिए एक मंदिर भी बनवाया था.

03 सलमान खान संग Baaghi: A Rebel for Love से एक्टिंग में डेब्यू करने वाली नगमा का निजी जीवन कई विवादों से जुड़ा रहा है, पर्दे पर उन्हें खूब प्यार मिला और हर एक हीरो संग उनकी जोड़ी जमी लेकिन असन जिंदगी में वे 48 की उम्र में भी सिंगल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नगमा का टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ गहरा प्रेम संबंध था. हालांकि, दादा ने कभी भी इस बात को आधिकारिक तौर पर जिक्र नहीं किया लेकिन नगमा के दिल के करीब आज वे हैं.

04 ऐसी भी खबरें थीं कि दोनों ने तिरुपति में गुपचुप तरीके से शादी कर ली है. हालांकि, पता चला है कि गांगुली की पत्नी डोना के दखल के बाद दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो गया है. उस समय जब गांगुली ने कुछ खराब प्रदर्शन किया तो नगमा को निशाना बनाया गया और प्रशंसकों ने भी उन्हें दोषी ठहराया. इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए.

05 सौरव गांगुली से नाता तोड़ने के बाद नगमा राधिका का अपने वर्तमान पति सरथ कुमार के साथ अफेयर था. मालूम हो कि राधिका सरथ कुमार की दूसरी पत्नी हैं. हालांकि, जब सरथ कुमार की पहली पत्नी को नगमा के अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने सरथ को तलाक दे दिया. हालांकि, बाद में नगमा ने भी सरथ कुमार से ब्रेकअप कर लिया था और आगे बढ़ गईं. साउथ और हिंदी फिल्मों में कम मौके मिलने के बाद नगमा ने भोजपुरी फिल्मों पर फोकस किया. वहां उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और यहां भी जबरदस्त लोकप्रियता पाई. नगमा ने भोज पुरी के सुपरस्टार रवि किशन के साथ कई फिल्मों में काम किया. दोनों की केमिस्ट्री को वहां के फैंस भी काफी पसंद करते हैं. तभी भोजपुरी मीडिया में इन दोनों के रोमांस की खूब चर्चा कर रहा है. रवि किशन खुद भी नगमा के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार चुके हैं लेकिन वे अपनी वाइफ से भी बेहद प्यार करते थे, इसलिए नगमा से शादी नहीं कर सके.

06 अभिनेता ने एक इंटरव्यू में नगमा के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा कि घर में सभी उनके और नगमा के रिश्ते के बारे में जानते हैं. उनकी पत्नी प्रीति भी नगमा को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थीं. हालांकि, उनके बारे में पता चलते ही पत्नी प्रीति का रवि किशन से झगड़ा हो गया और इसी के साथ रवि किशन ने नगमा से रिश्ता तोड़ लिया. तभी भोजपुरी मीडिया में इन दोनों के रोमांस की खूब चर्चा कर रहा है. रवि किशन खुद भी नगमा के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार चुके हैं लेकिन वे अपनी वाइफ से भी बेहद प्यार करते थे, इसलिए नगमा से शादी नहीं कर सके.