Akshay Kumar, Shah Rukh और Salman नहीं, इस साउथ स्टार की फैन हैं MS Dhoni की वाइफ, लेकिन अपनी फिल्म में नहीं..

MS Dhoni Wife Sakshi Is Big Fan Of This Popular South Star: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) और उनकी पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) अब फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. धोनी और साक्षी निर्माता बन गए हैं और उनकी पहली फिल्म 'एलजीएम' (Lest Get Married) जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में फिल्म से जुड़े एक इवेंट के दौरान साक्षी धोनी ने साउथ सिनेमा के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की और साक्षी ने यह भी बताया कि वे साउथ के एक सुपरस्टार की बहुत बड़ी फैन हैं.

01 जी हां, महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ किसी बॉलीवुड स्टार जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख और सलमान की फैन नहीं बल्कि एक साउथ स्टार की बड़ी प्रशंसक हैं जिसकी वे हर एक फिल्म देखती हैं और नई मूवी का बेसब्री से इंतजार भी करती हैं.

02 साक्षी धोनी को फिल्में देखने का शौक है और यही कारण है कि जब साक्षी ने फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस में एंट्री की है. उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में प्रवेश करने की योजना बनाई तो उन्होंने फिल्म निर्माण को चुना. गौरतलब है कि धोनी और साक्षी ने एक नया प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरनमेंट खोला है.

03 धोनी और साक्षी का पहला प्रोडक्शन वेंचर 'लेट्स गेट मैरिड' एक रोमांटिक ड्रामा है और 4 अगस्त को रिलीज होगी. इसी के प्रमोशनल इवेंट में धोनी की वाइफ ने बताया कि वे किस स्टार की फैन हैं. दरअसल, माही की पत्नी अल्लू अर्जुन की बड़ी फैन हैं.

04 हाल ही में 'एलजीएम' से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान साक्षी धोनी ने अपने पसंदीदा अभिनेता के नाम का खुलासा किया है. साक्षी के मुताबिक, वे 41 साल के अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हैं और उनकी एक्टिंग की दीवानी हैं. साक्षी ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर अल्लू अर्जुन की सभी हिंदी डब फिल्में देखी हैं. साक्षी धोनी ने कहा कि अल्लू अर्जुन की आखिरी रिलीज 'पुष्पा' ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया और उन्हें एक्शन-थ्रिलर में अभिनेता का शानदार अभिनय पसंद आया.