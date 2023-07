Home / Photo Gallery / entertainment / not rajinikanth thalapathy vijay or ajith this superstar gave tamil cinemafirst rs 200 cro ...

रजनीकांत, थलापति विजय नहीं, इस सुपरस्टार ने दी तमिल सिनेमा को पहली 200 करोड़ी हिट, निभाए थे 10 अलग- अलग रोल

Which is the highest-grossing Tamil film: पिछले दो दशकों में तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में तेजी से प्रगति की है. आज सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्में (highest-grossing Tamil films) बॉक्स ऑफिस राजस्व (box office revenue) के मामले में अपने बॉलीवुड को टक्कर दे रही है. लेकिन यह ऐसा पहले या हमेशा से नहीं था. 21वीं सदी की शुरुआत में अधिकांश तमिल फिल्में 25 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के लिए संघर्ष कर रही थीं, जबकि हिंदी फिल्में लगातार 50 करोड़ की बाधा को तोड़ रही थीं. हालांकि, 2005 में रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी (Chandramukhi) के साथ यह सब बदल गया, लेकिन 2008 तक ऐसा नहीं था कि तमिल फिल्में हिंदी फिल्मों के कलेक्शन से आगे निकल रही थीं. यहां हम आपको उस तमिल फिल्म और उस हीरो के बारे में बता रहे हैं जिसने दुनिया भर में सबसे पहले 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

01 बता दें कि कॉलीवुड यानी तमिल सिनेमा में सबसे पहले डबल सेंचुरी आंकड़ा पार करने वाले न तो रजनीकांत और न ही धनुष, न ही अजीत कुमार और न ही विक्रम और सूर्या हैं. ऐसा करने वाला एक पैन इंडिया स्टार है जिसका साउथ के साथ- साथ बॉलीवुड फिल्मों में दबदबा देखने को मिला है.

02 दरअसल, वो कोई और नहीं बल्कि कमल हासन हैं. साल 2008 में उन्होंने एक्शन ड्रामा दशावतारम में अभिनय किया, जिसने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी. यह फिल्म बाधाओं को तोड़ने वाली पहली तमिल रिलीज थी और हम आपके हैं कौन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद केवल तीसरी भारतीय फिल्म थी जिसनने 200 का आंकड़ा पार किया. हालांकि ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म नहीं थी. क्योंकि इसके रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद, आमिर खान की गजनी ने दुनिया भर में 232 करोड़ रुपए की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

03 लेकिन अच्छी बात ये है कि दशावतारम (Dasavathaaram) का अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है एक शानदार रिकॉर्ड है. हालांकि, दशावतारम कुछ समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी रही. इसने रजनीकांत की शिवाजी द बॉस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो 2007 में रिलीज हुई थी जिसने 159 करोड़ रुपए कमाए थे. Dasavathaaram को सिर्फ 60 करोड़ के बजट से बनाया गया था और लागत से तीन गुना रकम इसने बॉक्स ऑफिस से कमाई और 50 करोड़ की राशि डिजिटल राइट्स बेचरकर कमाए थे.

04 रजनीकांत को शंकर के विज्ञान-फाई एपिक एंथिरन के साथ अपना टॉप स्थान वापस पाने में दो साल और लगेंगे, जिसने 320 करोड़ रुपए की कमाई की और 300 करोड़ की बाधा को तोड़ने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई. कमल हासन ने दशावतारम की कमाई को दो बार क्रॉस किया, एक बार विश्वरूपम (2013 में 220 करोड़ रुपये) और फिर विक्रम (2022 में 500 करोड़ रुपये) के साथ. यानी कमल हासन ने अपनी फिल्म का रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक किया.

05 दशावतारम इतनी अनोखा क्यों थी?: दशावतारम को इतनी बड़ी हिट बनाने वाली बात फिल्म का कनसेप्ट, प्रोडक्शन वैल्युज और कमल हासन की स्टारपावर का कॉम्बिनेशन था. केएस रविकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कमल ने दस अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं. एक्शन थ्रिलर में एक वैज्ञानिक शामिल था जिसे एक जैविक हथियार को आतंकवादियों के हाथों में पड़ने से रोकना था. इसमें वटरफ्लाइ इफेक्ट्स जैसे कनसेप्ट को नियोजित किया गया और वीएफएक्स का अच्छी तरह से उपयोग किया गया. फिल्म में कमल के अलावा असिन, जयाप्रदा और मल्लिका शेरावत भी थीं. इसने 50 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कीमत पर अपने सभी अधिकार बेचकर तमिल सिनेमा के लिए एक प्री-रिलीज़ रिकॉर्ड बनाया था.