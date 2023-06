Home / Photo Gallery / entertainment / not shah rukh salman amitabh or rajinikanth this megastar was the first indian star to cha ...

न शाहरुख, न सलमान और न ही अमिताभ, ये साउथ स्टार था 1 करोड़ रुपए चार्ज करने वाला पहला भारतीय हीरो, अब भी किंग..

Who was First Indian Star to charge Rs 1 crore Fee for his Movie: भारत सिनेमा के टॉप एक्टर्स इन दिनों अपनी एक के लिए मेहनताने के तौर पर 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक चार्ज करते हैं. इसमें लाभ का हिस्सा जोड़ें और कभी-कभी, किसी फिल्म से स्टार की कमाई 250 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है. लेकिन ये नंबर्स हमेशा से इतने ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादा नहीं सिर्फ तीन दशक पहले पर गौर करें तो बहुत से सितारे 1 करोड़ रुपए की मांग भी नहीं कर सकते थे फिर 100 तो बहुत दूर की बात है. लेकिन 1992 में फीस के नंबर्स में बदलाव हुआ और यह एक तेलुगु सुपरस्टार था जिसने उस बाधा (barrier) को तोड़ा,

01 जब चिरंजीवी ने अमिताभ बच्चन को दिया था पछाड़: चिरंजीवी (Chiranjeevi) का यह स्टारडस्ट पत्रिका के सितंबर 1992 के एडिशन की सुर्खी थी जिसमें आगे और बीच में चिरंजीवी का चेहरा था. इसका कारण यह था कि तेलुगु फिल्म आपद्बंधवुडु (Aapadbandhavudu) के लिए 1.25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेकर अभिनेता भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए थे. इस मामले में चिरंजीवी ने बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया, जो उन दिनों कथित तौर पर प्रति फिल्म 85-90 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे.

02 कमल हासन भी जल्द हुए 1 करोड़ में शामिलः तमिल सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) कुछ ही वर्षों में 1 करोड़ क्लब में शामिल हो गए, जब उन्होंने 1994 में लगभग 1 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज किए.

03 अमिताभ से पहले रजनी ने बढ़ाए थे चार्जः उनके बाद रजनीकांत भी जल्द ही मैदान में शामिल हो गए. जब अमिताभ बच्चन 1995 में अपने विश्राम के बाद अभिनय में लौटे, तो उन्होंने प्रति फिल्म एक करोड़ से अधिक चार्ज करना भी शुरू कर दिया था.

04 90 के अंत तक सलमान- शाहरुख भी करने लगे थे 1 करोड़ चार्जः साउथ स्टार के बाद नई पीढ़ी के नायक शाहरुख खान और सलमान खान भी 90 के दशक के अंत तक इस आंकड़े तक पहुंच गए थे. फिर नागार्जुन (Nagarjuna) और वेंकटेश (Venkatesh) भी 1990 के दशक के अंत तक प्रति फिल्म एक करोड़ से अधिक चार्ज कर रहे थे.

