41 साल के हीरो के साथ कभी बॉलीवुड ने किया था पक्षपात, अब है 460cr नेटवर्थ, शाहरुख-सलमान के बराबर है स्टारडम

South superstar do not wants to do bollywood projects: मुंबई. साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के साथ में कई प्रोजेक्ट्स इन दिनों देखने को मिल रहे हैं. साउथ की बढ़ते क्रेज को देखते हुए कई बॉलीवुड स्टार्स इस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं. लेकिन साउथ के कुछ बड़े स्टार्स हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में आने का फिलहाल मन नहीं बना रखा है. इनमें एक एक्टर ऐसा भी है, जिसके साथ कभी बॉलीवुड ने पक्षपात किया था. वह बात इस हीरो के दिल में ऐसी लगी कि आज वह बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ठुकरा देता है. आइए, बताते हैं...

01 उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है, ये बात हर इंडस्ट्री में फिट बैठती है. जिस साउथ स्टार की हम बात कर रहे हैं, उसके बॉलीवुड डेब्यू के लिए फैंस तरस रहे हैं. कई बड़े निर्देशक उनके पास फिल्में लेकर जा चुके हैं लेकिन हर बार जवाब 'ना' होता है.

02 हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, वह हैं स्टाइलिश स्टार और सबके 'बन्नी' अल्लू अर्जुन. अल्लू साउथ सिनेमा का बड़ा नाम हैं और उनकी फिल्में ​अब नाम से बिकती हैं. साउथ में अल्लू की फेम शाहरुख खान और सलमान खान जितनी ही है. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अल्लू ने खुद को स्थापित करने के लिए काफी स्ट्रगल किया.

03 अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को मद्रास में हुआ था. अल्लू 1985 में फिल्म 'विजेता' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया था. इसके बाद फिल्म 'गंगोत्री' से उन्होंने डेब्यू किया था. करियर के शुरुआती दौर में जब अल्लू खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख करने का भी विचार किया था.

04 बॉलीवुड ने तब अल्लू के साथ पक्षपात किया और उन्हें हमेशा ऐसे ही प्रस्ताव मिले, जिसमें वे सैकंड लीड में थे. यानी बॉलीवुड हीरो का किरदार उनसे स्ट्रॉन्ग रहता था. ऐसे में अल्लू को ये प्रस्ताव अच्छे नहीं लगे और उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली. लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज बॉलीवुड के कई बड़े निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं.

05 अल्लू अर्जुन आज अपने अनुसार, स्क्रिप्ट में बदलाव करने में सक्षम हैं. उनकी गिनती साउथ के महंगे एक्टर्स में होती है. हाल ही अल्लू ने आदित्य धर The Immortal Ashwatthama के लिए इनकार कर दिया था. अल्लू अब बॉलीवुड में आने के इतने इच्छुक नहीं हैं.