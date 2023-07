06

20 जुलाई को San Diego Comic Con 2023 में फिल्म से जुड़ी बड़ी डिटेल्स शेयर करेंगे. इस दिन फिल्म से जुड़े कई बड़े सितारे एक ही मंच पर नजर आएंगे. बड़े लेवल पर होने वाले इस इवेंट को ‘This is Project K: First Glimpse of India’s Mytho-sci-fi Epic’ नाम दिया गया है.