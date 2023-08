Home / Photo Gallery / entertainment / prabhas no mood to work with bollywood directors after adipurush flop and puts a action fi ...

600 करोड़ी Adipurush के बाद बॉलीवुड में Prabhas नहीं करेंगे बॉलीवु़ड में काम? रोक दी ये फिल्म, इनको दिया झटका

Prabhas in No Mood To Work With Bollywood: 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रभास एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं. एसएस राजामौली निर्देशित फिल्म की सुपर सफलता के बाद, अभिनेता से उम्मीदें बहुत अज्यादा थीं, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ बड़ा करना बाकी है. यहां तक कि उनकी आखिरी रिलीज, आदिपुरुष, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह एक विवादित और फ्लॉप साबित रही. ऐसे में अब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे सिद्धार्थ आनंद के साथ उनकी रूमर्ड एक्शन फिल्म को झटका लगा है. बताया जा रहा है कि अब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म साइन नहीं करने का मूड बनाया है.

01 अब ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक, ओम राउत के निर्देशन की असफलता के बाद प्रभास ने एक बड़ा फैसला लिया है. पता चला है कि एक्टर ने फिलहाल किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम नहीं करने का फैसला किया है. फिलहाल, वे बॉलीवुड की स्क्रिप्ट सुनने के मूड में नहीं हैं और अन्य साउथ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करेंगे.

02 ऐसे में प्रभास ने सिद्धार्थ आनंद के साथ अपनी पहले से ही कमिटेड फिल्म भी रोक दिया है. बताया जा एक्शन बिग्गी जल्द ही कभी भी फ्लोर पर नहीं जाएगी. अब देखते हैं अभिनेता कब अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू करेंगे.

03 मालूम हो कि प्रभास पिछले 6 साल से एक हिट के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में काम किया है लेकिन दर्शकों को बाहुबली के बाद अपनी एक फिल्म से इंप्रेस नहीं कर सके. उनकी आखिरी सबसे महंगी फिल्म आदिपुरुष थी जिसे 600 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था लेकिन विवादों में रहने के साथ- साथ फ्लॉप साबित हुई. इससे मेकर्स को करोड़ों रुपए का घाटा लगा और अभिनेता की इमेज सो अलग खराब हुई.

04 काम के मोर्चे पर बात करें तो प्रभास अगली बार प्रशांत नील की सालार में दिखाई देंगे, जो 28 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली है. इसमें वे कृति सेनन के साथ नजर आएंगे और फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म रिलीज से पहले जबरदस्त चर्चा में हैं और उम्मीद है कि यह बाहुबली स्टार एक बार फिर शानदार वापसी करेंगे.