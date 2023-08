Home / Photo Gallery / entertainment / prabhas prashanth neel salaar silent promotion plan 15 august will be big day for adipurus ...

Salaar के आने में बचे हैं 50 दिन, मेकर्स क्यों पड़ गए ठंडे? ना बात ना मुलाकात सीधे दर्शकों से होगा सामना!

50 days to Salaar, Big plan on the way: मुंबई. 'जेलर', 'जवान' से भी ज्यादा ​अगर किसी फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह बना हुआ है, तो वह है 'सालार'. रेबेल स्टार प्रभास की फिल्म को लेकर फैंस लगातार अपडेट लेना चाह रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ प्रशांत नील और उनकी टीम ने साइलेंट मोड पर काम करने का प्लान कर रखा है. फिल्म की रिलीज में अब ​करीब 50 दिन बचे हैं. फिल्म के ट्रेलर को लेकर भी अभी तक कोई सूचना नहीं है. ऐसे में लोगों को मेकर्स की यह चुप्पी समझ नहीं आ रही है.

01 फिल्म 'आदिपुरुष' ​की विफलता के बाद से प्रभास के लिए अब सिचुएशन थोड़ी परेशानी भरी हो गई है. फिल्म 'सालार' का हिट होना उनके करियर के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में ना सिर्फ फैंस को बल्कि प्रभास को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदे हैं.

02 प्रशांत नील की फिल्म 'केजीएफ' ने कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि 'सालार' भी ब्रैंड प्रभास को बूस्ट देगी और उन्हें एक बार फिर पैन इंडिया स्टार के रूप में स्थापित करेगी. फिल्म के टीजर को भी लोगों का काफी प्यार मिला था.

03 'सालार' को लेकर आपने गौर किया हो तो टीजर से पहले भी मेकर्स की ओर से कोई हंगामा नहीं किया गया था. बस, काउंटडाउन के जरिए टीजर की डेट बता दी थी. टीजर के बाद से सोशल मीडिया पर भी 'सालार' से जुड़ी कोई जानकारी नियमित तौर पर शेयर नहीं की जा रही है. (salaar/twitter)

04 मेकर्स और प्रभास का फिल्म के प्रमोशन को लेकर यह ठंडा रेस्पॉन्स समझ नहीं आ रहा है. दूसरी तरफ, खबर यह भी आई थी कि फिल्म की यूनिट को साफ तौर पर किसी से भी फिल्म से जुड़ी कोई बात करने या मुलाकात करने पर रोक ​लगा दी गई है.

05 खबरों की मानें तो प्रशांत नील फिल्म को लेकर साइलेंट प्रमोशन के मूड में हैं. एक तरह से यह तूफान के पहले की शांति है. प्रशांत को अच्छी तरह से पता है कि प्रभास को लेकर दर्शक कितने उत्साहित रहते हैं. ऐसे उन्होंने यह नई स्ट्रेटजी प्लान की है जहां कम बात करके सीधे दर्शकों के बीच फिल्म लाने का विचार है.