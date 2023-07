Home / Photo Gallery / entertainment / prabhas salaar creates solid record prasanth neel film releasing in 1979 locations at nort ...

Box office Bulldozer: क्या है 'सालार' 1979? प्रभास के नाम दर्ज होगा नया रिकॉर्ड! प्रशांत नील ने कर ली तैयारी

Prabhas’ Salaar going to create new record: मुंबई. प्रभास की फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को लेकर काफी चर्चा हो रही है. नाग अश्विन की इस फिल्म को बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने लाने की प्लानिंग है. इससे पहले प्रभास की फिल्म 'सालार' सितम्बर अंत में दर्शकों के सामने होगी. 'केजीएफ' फेम डायरेटर प्रशांत नील ने दुनिया भर में फिल्म को रिलीज करे की बड़ी प्लानिंग कर ली है. खबरों की मानें तो सितम्बर में 'सालार' नॉर्थ अमेरिका में अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर ​लेगी. आइए, बताते हैं...

01 फिल्म 'सालार' ​28 सितम्बर को रिलीज होगी और प्रभास के करियर की यह अहम फिल्म होगी. फिल्म 'आदिपुरुष' की विफलता के बाद प्रभास को एक हिट की सख्त जरूरत है ताकि 'ब्रैंड प्रभास' बना रहे. यही कारण है कि फिल्म की रिलीज से पहले इसकी मार्केटिंग पर भी पूरा फोकस किया गया जा रहा है.

02 प्रशांत नील अपनी फिल्म 'केजीएफ' से पहले ही काफी धूम मचा चुके हैं. बीते दिनों 'केजीएफ' के दोनों पार्ट जापान में रिलीज हुए थे. यश की फिल्म को वहां काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था. ऐसे में प्रशांत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय मार्केट के साथ ही ओवरसीज मार्केट पर भी पकड़ जरूरी है.

03 प्रभास की 'प्रोजेक्ट के' अगले साल रिलीज होगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग की गई है. वहीं, फिल्म 'सालार' को देशभर में रिलीज करने के साथ ही ओवरसीज में रिलीज करने का पूरा प्लान किया जा चुका है. फिल्म 27 सितम्बर को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज होगी और एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी.

04 हाल ही ​'सालार' मेकर्स की ओर से सोशल मीडिया पर एक जानकारी साझा की गई थी. इसके अनुसार, नॉर्थ अमेरि​का में 1979 स्क्रीन पर रिलीज होगी. खास बात यह है कि यह '1979' प्रभास का बर्थ ईयर है. प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था.

05 मेकर्स की ओर से इसे Box office Bulldozer नाम दिया गया है क्योंकि इतनी स्क्रीन पर रिलीज होने वाली 'सालार' पहली फिल्म होगी. 27 सितम्बर को नार्थ अमेरिका में रिलीज होते ही प्रभास के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई भारतीय फिल्म इतनी स्क्रीन पर रिलीज नहीं हुई है.