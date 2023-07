Home / Photo Gallery / entertainment / prashanth neel salaar actor prithivraj sukumaran entering again in telugu cinema after 12 ...

12 साल बाद एक्टर ने क्यों चुनी 'सालार'? प्रभास को टक्कर देगा ये 40 साल का हीरो, प्रशांत नील का गेम प्लान

Guess the Salaar Actor, coming in Telegu cinema after 12 years: मुंबई. शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. एटली कुमार की यह फिल्म 7 सितम्बर को रिलीज होगी. इसी महीने एक और बड़ी फिल्म दर्शकों के सामने आएगी. प्रभास की मूवी 'सालार' 28 सितम्बर को रिलीज होगी. इस फिल्म में प्रभास के सामने एक 40 साल का एक्टर दिखेगा, जिसका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. आइए, इस एक्टर की बात करते हैं.

01 प्रभास की फिल्म 'सालार' को प्रशांत नील ने निर्देशित किया है. 'आदिपुरुष' के बाद यह फिल्म प्रभास के लिए कई मायनों में खास है. फिल्म में 40 साल का ये एक्टर भी खास भूमिका में दिखेगा, जो 12 साल बाद तेलुगु सिनेमा में एंट्री कर रहा है. (instagram/prithivraj sukumaran)

02 फोटो में दिख रहे इस एक्टर का नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन. मलयालम सिनेमा का ये बड़ा नाम हैं. एक्टर होने के साथ ही ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं. इनके नाम साउथ की कई हिट मूवीज हैं. (instagram/prithivraj sukumaran)

03 फिल्म 'सालार' में वे पृथ्वीराज सुकुमारन 'वर्धराजा मन्नार' की भूमिका में नजर आएंगे. उनका लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसके बाद टीजर में उनके इंटेंस लुक ने भी खूब वाहवाही लूटी थी. (instagram/prithivraj sukumaran)

04 पृथ्वीराज सुकुमारन का जन्म 16 अक्टूबर 1982 को हुआ था. स्कूलिंग के बाद पृथ्वीराज ने इंर्फोमेशन टेक्टनोलोजी में बैचलर डिग्री हासिल की थी. इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'नंदनम' के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया और वे फिल्म के लिए चुन लिए गए. (instagram/prithivraj sukumaran)

05 साल 2002 में करियर की शुरुआत करने वाले पृथ्वीराज ने कई खास फिल्मों में काम किया है. 'इंडियन रुपीस', 'वास्थवम', 'काव्या थलाइवन', 'सेल्युलॉइड' जैसी कई खास फिल्मों से वे दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. (instagram/prithivraj sukumaran)