Allu Arjun नहीं बनना चाहते थे हीरो, एक्टिंग से पहले ये काम करते थे Pushpa स्टार, कैसे बने सुपरस्टार?

Why Allu Arjun doesn't wanted to be an actor: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) जिन्हें उनके डांस, फाइट और विशेष रूप से 'पुष्पा- द राइज' में अभिनय के लिए सराहा गया है. हाल ही में पुष्पा के सीक्वल का टीजर और अल्लू अर्जुन का नया लुक जारी किया गया है. जहां टीजर हर किसी को रोंगटे खड़े कर देने वाला है तो वहीं अभिनेता का नया लुक भी बेहद खौफनाक है. पुष्पा 2 में अभिनेता सबसे भयानक किरदार में नजर आने वाले हैं. आज उनके अभिनय की पूरी दुनिया दिवानी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे.

01 जी हां, सही पढ़ा आपने फिल्मी परिवार से होने के बावजूद पुष्पा फेम अभिनेता ने कभी हीरो बनने का ख्वाब नहीं देखा था. इसका खुलासा खुद अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में किया है.

02 अल्लू ने हाल में एक बातचीत के दौरान कहा कि वे हमेशा एक एनिमेटर बनने का सपना देखते थे और एक क्रिएटिव बिजनेस में रुचि रखते थे. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके पिता, जो एक तेलुगु फिल्म निर्माता हैं, ने उन्हें अभिनय को अपने करियर के रूप में लेने के लिए जोर दिया और उन्हें निर्देशक के.राघवेंद्र राव के पास ले गए.

03 'पुष्पा' अभिनेता ने एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'गंगोत्री' की, जो तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद अल्लू ने निर्देशक सुकुमार की 2004 की पहली रोमांटिक एक्शन फिल्म 'आर्या' में अभिनय किया, जो सुपरहिट रही. अभिनेता ने कहा कि उन्होंने अपनी शुरुआती दो फिल्मों की सफलता के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

04 फिल्मफेयर से बात करते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं कभी अभिनेता नहीं बल्कि एक एनिमेटर बनना चाहता था. मैं अपने परिवार के सदस्यों को प्रतिस्पर्धी के रूप में कभी नहीं मानता क्योंकि मेरे कई चचेरे भाई फिल्म इंडस्ट्री में हैं.