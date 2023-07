Home / Photo Gallery / entertainment / r madhavan met with pm narendra modi and french president emmanuel macron he clicks selfie ...

फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने R Madhvana संग ली सेल्फी, नरेंद्र मोदी संग किया डिनर, वायरल हुई PICS

R madhavan Met with Narendra Modi And President Emmanuel Macron in Paris: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहुं ओर चर्चा हो रही है और हर कोई उनके काम व व्यक्तित्व से प्रभावित है. हाल ही में उन्होंने फ्रांस का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने पेरिस में भारतीय सेना का पराक्रम देखा. इस बीच उनके साथ भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता आर माधवन भी रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं. इंस्टाग्राम पर माधवन ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए तस्वीरें भी पोस्ट कीं. बता दें कि माधवन ने बीते दिन शनिवार (15 जुलाई) को फ्रांस के लौवर संग्रहालय में पीएम मोदी के सम्मान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति President Emmanuel Macron द्वारा आयोजित रात्रिभोज का भी लुत्फ उठाया.

01 पहली तस्वीर में आर माधवन मुस्कुराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते देखे जा सकते हैं. इसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति और अन्य लोगों के साथ मेज पर बैठे पीएम मोदी से मिलते नजर आ रहे हैं. फोटो को शेयर कर माधवन ने पोस्ट को कैप्शन दिया, '14 जुलाई 2023 को पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह के दौरान भारत-फ्रांस संबंधों के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के लिए अच्छा करने का जुनून और समर्पण स्पष्ट दिखा. मैं इन दोनों विश्व नेताओं के लौवर में हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा आयोजित रात्रिभोज से आश्चर्यचकित था, क्योंकि उन्होंने इन दो महान मित्र राष्ट्रों के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण का उत्साहपूर्वक वर्णन किया था.

02 अगली तस्वीर में, तीन बार ग्रैमी विजेता, संगीतकार रिकी केज ने इमैनुएल मैक्रॉन के बगल में बैठकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाई. इवेंट के लिए माधवन ने हरे रंग की शर्ट, काली टाई, ग्रे सूट और ट्राउजर पहना था. अभिनेता ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, 'हवा में सकारात्मकता और आपसी सम्मान एक प्रेमपूर्ण आलिंगन (loving embrace) की तरह था. मै ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दृष्टि और सपने हम सभी के लिए सही समय पर फल दें. राष्ट्रपति मैक्रॉन ने एक्साइटमेंट के साथ हमारे लिए एक सेल्फी ली.'

03 उन्होंने पीएम मोदी को लेकर लिखा, 'माननीय प्रधान मंत्री बहुत शालीनता और मधुरता से इसका हिस्सा बनने के लिए खड़े हुए.. एक ऐसा क्षण जो उस तस्वीर की विशिष्टता और प्रभाव दोनों के लिए मेरे दिमाग में हमेशा अंकित रहेगा.' माधवन ने एक क्लिप भी पोस्ट की जिसमें इमैनुएल मैक्रॉन ने पीएम मोदी और पूर्व फ्रांसीसी फुटबॉलर मैथ्यू फ्लेमिनी के साथ एक सेल्फी क्लिक की. वे सभी फोटो के लिए मुस्कुराए जिसके बाद माधवन ने उन पर हाथ जोड़ दिए. उन्हें मैक्रॉन से हाथ मिलाते और बातचीत करते भी देखा गया.

04 माधवन ने अंत में कहा, 'विनम्रता पर अविश्वसनीय सबक के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन और मोदी जी को धन्यवाद. फ्रांस और भारत सदैव एक साथ समृद्ध रहें. इसके अलावा, 14 जुलाई 2023 को श्री नांबी नारायणन द्वारा एसईपी फ्रांस की मदद से निर्मित अमोघ विकास इंजन के साथ चंद्रयान 3 का एक और शानदार और सफल प्रक्षेपण भी हुआ. उनके महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय मिशन की सफलता के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं.