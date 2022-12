Miheeka Bajaj: Beach पर बोल्ड लुक में दिखीं राणा दग्गुबाती की वाइफ मिहिका बजाज, वायरल हुई तस्वीरें

फैंस को साउथ का ये कपल काफी पसंद है और दोनों को साथ देख लोग कमेंट में रब ने बना दी जोड़ी और Made for Each other लिखते हैं. राणा और मिहिका बजाज की शादी 8 अगस्त, 2020 को हुई थी. यह एक लॉकडाउन वेडिंग थी जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए थे. (Photo Source- Instagram)