1-2 नहीं, इस फिल्म मेकर ने जीते 35 नेशनल अवॉर्ड्स, राजामौली से भी ज्यादा, नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड, लेकिन...

who won most national film awards in india: इन दिनों जिन सेलेब्स को नेशनल अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है वे खुशी के मारे झूम रहे हैं जिनमें अल्लू अर्जुन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय अवॉर्ड मिला है. वहीं आलिया भट्ट और कृति सेनन को भी इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार ने नवाजा गया है. हाल ही में 2021 से भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ का सम्मान करते हुए गुरुवार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (69th National Film Awards) के कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. इस बार के विजेताओं में आरआरआर, गंगूबाई काठियावाड़ी और सरदार उधम जैसी फिल्में थीं, जिनमें से प्रत्येक ने पांच पुरस्कार जीते हैं. इससे गंगूबाई के निर्देशक संजय लीला भंसाली के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या 7 हो गई, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे सबसे ज्यादा 35 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति से काफी पीछे हैं. इस आर्टिकल में हम आपको उसी सेलिब्रिटी के बारे में बता रहे हैं जिसने 3 दर्जन से भी ज्यादा राष्ट्रीय अवॉर्ड जीते थे.

01 सबसे ज्यादा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे है. उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी सम्मान हासिल किया है. उन्होंने अपनी 1955 में आई पहली फिल्म पाथेर पांचाली (Pather Panchali) के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और अगले 40 वर्षों तक पुरस्कार जीतते रहे. साल 1994 में उत्तोरन (Uttoran) के लिए बेस्ट स्क्रिन प्ले का अपना लास्ट अवॉर्ड लिया.

02 आपको बता दें कि सत्यजीत रे को एक 35 नेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं जिनमें से 6 उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिले हैं जबकि अन्य बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीनप्ले, एडिटिंग और विभिन्न अन्य श्रेणियों के लिए हैं. उनके पास 6 बार बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर जीतने का एक बड़ा रिकॉर्ड है. उनकी 1974 की फिल्म सोनार केला ने उस समय के रिकॉर्ड छह राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिनमें रे के लिए तीन पुरस्कार शामिल थे.

03 सत्यजीत रे की 9 फिल्मों ने बंगाली में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट जबकि छह ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भी जीता है. उन्होंने बेस्ट चाइल्ड फिल्म (1978 में जोई बाबा फेलुनाथ के लिए) और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री (1972 में इनर आई के लिए) का पुरस्कार भी जीता.

04 इस तरह से रे ने सभी प्रमुख फिल्म समारोहों में कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते लेकिन वे कभी अपने जीवन में किसी भी फिल्म के लिए 2 अवॉर्ड नहीं जीत सके. वो हैं ऑस्कर और बाफ्टा जो कभी उनकी फिल्म को नहीं मिला. साथ ही न ही उनकी कोई भी फिल्म कभी भी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई. उनकी तीन फिल्में बाफ्टा पुरस्कारों में नामांकित हुईं लेकिन कोई भी जीत नहीं सकी.अन्य प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता