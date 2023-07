Home / Photo Gallery / entertainment / shah rukh khan romancing with nayanthara in jawan and actress husband vignesh shivan react ...

Jawan में 57 साल के Shah Rukh संग 38 की Nayanthara का रोमांस, हीरोइन के पति बोले, मैंने सुना आप दोनों के बीच..

Vignesh Shivan reacts to Shah Rukh Khan and Nayanthara in Jawan: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म जवान एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें साउथ के भी कई स्टार आने वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में नयनतारा का नाम है. वे तमिल फिल्म इंडस्ट्री की लेडी स्टार हैं और हमेशा की निर्देशकों की पहली पसंद रहती हैं. अब वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर लीड डेब्यू करने जा रही हैं और फिल्म में वे शाहरुख खान के साथ रोमांस करती नजर आने वाली हैं. इसी बीच नयनतारा के पति ने किंग ऑफ रोमांस पर अपना रिएक्शन दिया है.

01 वैसे तो जवान में दर्जनों स्टार हैं लेकिन इसकी लीड एक्ट्रेस नयनतारा हैं और शाहरुख लीड अभिनेता हैं. फिल्म के हाल ही में रिलीज़ प्रीव्यू में भी नयनताता ने अच्छा स्क्रीन टाइम बिताया है. हालांकि, लेडी स्टार की भूमिका के बारे में डिटेल को अभी तक जवान के मेकर्स ने सीक्रेट रखा है लेकिन इसी बीच एक फिल्म निर्देशक ने किंग खान की फिल्म से थोड़ी सी जानकारी दी है.

02 जी हां और वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री के निर्देशक पति, विग्नेश शिवन हैं, जिन्होंने आखिरकार फिल्म में नयनतारा के चरित्र के बारे में कुछ डिटेल फैंस के साथ शेयर की है. साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ नयनतारा के शाहरुख खान के साथ रोमांस के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. (तस्वीर नयनतारा की शादी की है जिसमें जवान के म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर, निर्देशक एटली किंग कान के साथ देखे जा सकते हैं)

03 पिछले दिनों विग्नेश शिवन ने इंस्टाग्राम पर जवान के निर्देशक एटली की बॉलीवुड डेब्यू के लिए धमाकेदार शुरुआत करने के लिए सराहना की थी. उन्होंने शाहरुख खान, नयनतारा और फिल्म के अन्य कलाकारों को भी बधाई दी है. शाहरुख ने विग्नेश की इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर किया और उनके लिए एक भावुक संदेश लिखा. किंग खान ने लिखा था '@VigneshShivN आपके प्यार के लिए धन्यवाद. #नयनतारा अमेजिंग हैं...लेकिन अरे मैं ये क्यों कह रहा हूं...आप तो पहले से ही जानते हैं!!! लेकिन हसबैंड, आप सावधान रहें, उसने (नयनचारा) अब कुछ बड़े किक्स और पंच सीख लिए हैं!'

04 शाहरुख के रिएक्शन से खुश होकर अब विग्नेश ने संकेत दिया कि फैंस जवान में नयनतारा और किंग खान के बीच रोमांस देखेंगे. उन्होंने लिखा, 'बहुत दयालु हैं सर, हां सर बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि फिल्म में आप दोनों के बीच कुछ अच्छा रोमांस है, यह उसने यानी नयनतारा ने King of Romance से सीखा है, इसलिए पहले से ही इसकी खुशी के साथ इसे संजो रहा हूं.' ऐसा सपना आपके #SRK द #किंगऑफहार्ट्स #बादशाह #जवान @Atlee_dir के साथ डेब्यू एक विशाल वैश्विक #ब्लॉकबस्टर बनने वाला है.'