Home / Photo Gallery / entertainment / sneha reddy surprised pushpa star allu arjun on the first night of wedding see marriage pi ...

Allu Arjun को पहली रात में वाइफ से मिला सरप्राइज, Sneha Reddy ने तोड़ा शादी का ये रिवाज, बड़े बुजुर्ग बोले...

What Happend on Allu Arjun Sneha Reddy First Night: अल्लू अर्जुन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में से एक हैं और पुष्पा के बाद से वे न सिर्फ पैन इंडिया बल्कि एक ग्लोबस स्टार बन चुके हैं. अब लाखों दर्शक उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसकी जोरों से शूटिंग चल रही है. अल्लू अर्जुन के फिल्म प्रेमियों के सभी वर्गों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और पुष्पा द राइज की सनसनी के बाद देश भर में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है. बहरहाल, यहां हम उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक वाक्ये के बारे में बात कर रहे हैं.

01 सिल्वर स्क्रीन पर भले ही अल्लू अर्जुन कई एक्ट्रेसेस के साथ अपनी जोड़ी बनाते दिखते हों और फैंस द्वारा पसंद भी की जाती है लेकिन असिल जिंदगी में भी उनकी वाइफ किसी हीरोइन से कम नहीं हैं. जी हां, अल्लू अर्जुन की स्नेहा रेड्डी भी हर मामले में बड़ी- बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.

02 स्नेहा 2 बच्चों अल्लू अयान और अल्लू अरहा की मां बनने के बाद भी बेहद खूबसूरती और ग्लोइंग दिखती हैं. स्नेहा का स्टाइल स्टेटमेंट भी जबरदस्त है जिसके आगे बॉलीवुड अभिनेत्रियों का ग्लैमरस लुक भी फीका नजर आता है और यकीन न हो तो आप खुद एक नजर उनके सोशल अकाउंट पर डाल सकते हैं.

03 अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी पहली नजर में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे. फिर अपने माता-पिता से हरी झंडी मिलने के बाद शादी के बंधन में बंध गए. अब पता चला है कि पहली रात के दौरान स्नेहा रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को सरप्राइज दिया था.

04 दरअसल, अल्लू अर्जुन पहली रात के दौरान कमरे में नहीं जा रहे थे और वे इस बात पर लंबे वक्त तक अड़े रहे. उन्होंने अपनी बात पर अमल भी किया. परंपराओं के अनुसार, दूल्हे को पहली रात के लिए कमरे में जाना चाहिए और बाद में दुल्हन को प्रणाम करना चाहिए लेकिन अल्लू अर्जुन इस रिवाज को मानने से इनकार कर रहे थे.