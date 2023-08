Home / Photo Gallery / entertainment / south actor brahmanandam who completed 1000 films in 28 years and he holds the guinness wo ...

इस साउथ स्टार का नहीं तोड़ पाया कोई हीरो रिकॉर्ड, 1000 फिल्मों में काम, Guinness World Record में दर्ज नाम

Who has the world record for acting in the most movies: साउथ सिनेमा में रजनीकांत, कमल हासन पहले से पैन इंडिया स्टार हैं जिन्होंने तमाम बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. फिर बाहुबली प्रभास आए और इसके बाद तो अल्लू अर्जुन, राम चरण, जूनियर एनटीआर, केजीएफ फेम यश, कंतारा फेम ऋषभ शेट्टी और दुलकर सलमान आए. साउथ के सुपरस्टार्स की लिस्ट लंबी है लेकिन ये वो हैं जिनकी फिल्मों का देशभर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. बहरहाल, यहां हम साउथ सिनेमा के एक दिग्गज हीरो के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम सबसे ज्यादा फिल्में बनाने को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और उसका रिकॉर्ड अब तक कोई ब्रेक नहीं कर सका.

01 जी हां, सही पढ़ा आपने! दरअसल, यहां हम साउथ सिनेमा के सीनियर एक्टर ब्रह्मानंदम के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें आपने दक्षिण की लगभग हर एक फिल्म में देखा होगा. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्राह्मानंद के बिना टॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं बनती.

02 ब्रह्मानंदम का जन्म 1 फरवरी 1956 को आंध्र प्रदेश के सत्तेनपल्ली के चागंती वारी पालेम गांव में हुआ था. ब्राह्मानंदम ने अपने 35 वर्षों से अधिक के करियर में 6 राज्य नंदी पुरस्कार, एक फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और छह सिनेमा पुरस्कार प्राप्त किए हैं. उनके माता-पिता नागलिंगाचारी और लक्ष्मी नरसम्मा हैं. उनके पिता एक बढ़ई थे और ब्रह्मानंदम आठ बच्चों में से एक थे. उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की और पश्चिम गोदावरी जिले के अत्तिली में तेलुगु व्याख्याता के रूप में शामिल हो गए.

03 वे एक भारतीय अभिनेता, कॉमेडियन और एक वॉअस आर्टिस्ट हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. वे विशेष रूप से अपने हास्य प्रदर्शन यानी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. ब्रह्मानंदम का नाम अब तक 1000 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके जीवित अभिनेता के रूप में सर्वाधिक स्क्रीन क्रेडिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. वे देश के एकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में इतनी फिल्मों में काम किया है और अब कर रहे हैं.

04 उन्हें आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है. साल 2009 में, कला में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. ब्रह्मानंदम भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हास्य अभिनेताओं में से एक हैं और उनकी कॉमेडी के आगे कपिल शर्मा जैसे कलाकार भी बहुत छोटे हैं. 67 साल की उम्र में भी ब्रह्मानंदम की 2023 में नेट वर्थ 367 करोड़ रुपए है और वे रोल कितना ही छोटा है हो, हर फिल्म में 1 करोड़ चार्ज करते हैं.