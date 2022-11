PICS: इस एक्ट्रेस के प्लैंक चैलेंज को डॉग ने किया एक्सेप्ट, वर्कआउट को देख फिटनेस सेलिब्रिटी ने दिया रिएक्शन

अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक वे जो जो प्लैंक करते हैं और एक वे जो रिवर्स प्लैंक करते हैं.' (There are two kinds of people in this world. The ones who plank and the ones who reverse plank) इसी के साथ उन्होंने #plankchallenge #plankitlikeitshot जैसे हैशटैग का प्रयोग किया है.