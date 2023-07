जमीं पर बैठकर इस 30 साल की अभिनेत्री ने की पति के पैरों की पूजा, तिलक लगाकर चढ़ाए फूल, वायरल हुई PHOTO

04

वैसे ज्यादातर लोग Hangama 2 फेम प्रणिता की तारीफ करते दिखे. एक ने लिखा, Our culture our pride और एक ने लिखा, एक गौरवान्वित हिंदू महिला. जबकि एक ने लिखा, भगवान बस ऐसी बीबी दिला दो..खूबसूरत नहीं भी होगी तो चलेगी. एक ने कमेंट किया Proud Sanatani..बता दें कि प्रणिता को साल 2010 में आई फिल्म ‘पोर्की’ में पहली बार देखा गया था जिसमें उनके अपोजिट में एक्टर दर्शन को कास्ट किया गया था. एक्ट्रेस की पहली ही फिल्म सफल रही, जिसके बाद वे कई फिल्मों में दिखीं. उन्हें कई कन्नड़ फिल्में में काम करने का ऑफर मिला, पर उन्होंने सभी को मना कर दिया. वे बड़े सोच-विचार के बाद ही किसी फिल्म में काम करती हैं. फिलहाल वे मदरहुड को एंजॉय कर रही है. प्रणिता आखिरी बार Bhuj: The Pride of India में दिखी थीं और Ramana Avatara की शूटिंग भी कर रही हैं जो कि एक कन्नड़ मूवी है.