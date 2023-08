Home / Photo Gallery / entertainment / sridevi who was the first bollywood actress to charge 1 crore and faced physical abuse at ...

4 की उम्र में डेब्यू, 13 में किया यौन शोषण का सामना, 1990 में 1 करोड़ लेने वाली बनी पहली एक्ट्रेस, अचानक मौत

Who was the first Bollywood actress to charge 1 crore: बीते दौर की जानी- मानी एक एक्ट्रेस ने महज 4 साल की उम्र में पर्दे पर डेब्यू किया. उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था. साउथ से लेकर बॉलीवुड में भी उनके अभिनय का जलवा था और उम्र ढलने के बाद भी वो बेहद खूबसूरत दिखती थी. लेकिन जितने वो ऐशो- आराम में रही, उतना ही उनके जीवन में बुरा दौर भी आया और उनकी मौत से पूरे देश को बड़ा झटका लगा था. आज हम उसी अभिनेत्री के अच्छे- बुरे दौर को लेकर चर्चा कर रहे हैं और उनका नाम आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं.

01 दरअसल, यहां हम श्रीदेवी को लेकर बात कर रहे हैं जो भारतीय सिनेमा की 'पहली महिला सुपरस्टार' थीं और वे एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थीं. श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन (Shree Amma Yanger Ayyappan) के रूप में जन्मी श्रीदेवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की थी जब वह सिर्फ 4 साल की थीं.

02 श्रीदेवी की पहली फिल्म एक पौराणिक सिनेमा नाम थुनाइवन थी. श्रीदेवी ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा के कई सुपरस्टारों के साथ काम किया, जिनमें रजनीकांत, कमल हासन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर आदि शामिल हैं. श्रीदेवी अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थीं. जब श्रीदेवी 13 साल की थीं तब उन्होंने फिल्म मूंदरू मुदिचू में रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था.

03 एक दशक से अधिक समय तक अभिनय से ब्रेक लेने के बाद, श्रीदेवी 2012 में इंग्लिश विंग्लिश के साथ सिल्वर स्क्रीन पर लौटीं. उनकी वापसी सफल साबित हुई और वो एक बार फिर अपने स्टारडम को सेलिब्रेट कर रही थीं कि तभी फरवरी 2018 में श्रीदेवी की मृत्यु हो गई. इस फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है कि श्रीदेवी का जीवन बहुत प्रेरणादायक रहा है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक होने के नाते भी उन्हें इंस्डस्ट्री में यौन शोषण का सामना करना पड़ा.

04 एक बार एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने कहा था, कि लोग सोचते हैं कि मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा है. मैं एक बार एक फिल्म कर रही था, जिसमें हीरो लगातार मुझ पर वार कर रहा था. लेकिन, जब मैं उनकी बातों को खारिज करती रही तो अभिनेता नाराज हो गए. एक गाने की शूटिंग के दौरान मैं आगे चल रही थी और जीप पर मेरे पीछे आ रहे हीरो ने जानबूझकर मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी.'