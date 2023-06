Home / Photo Gallery / entertainment / star grandmother of ex miss india actress was first indian to wear bikini on screen not sh ...

शर्मिला टैगोर, जीनत अमान नहीं, 85 साल पहले इस एक्ट्रेस ने पहनी थी पहली बार बिकिनी, नातिन बन चुकी मिस इंडिया

Who was the first Indian actress to wear a bikini in a movie: जब आप भारतीय फिल्मों में स्विमसूट या बिकनी पहनने वाली अभिनेत्रियों के बारे में सोचते हैं, तो कोई यह मान लेता है कि ये नया चलन है. बहुत से लोगों को अब तक यही पता कि 60 और 70 के दशक में स्विमसूट में शर्मिला टैगोर, परवीन बॉबी या जीनत अमान ने इस तरह के बोल्ड आउटफिट्स पहनने शुरू किए थे लेकिन ऐसा नहीं है. भले ही इस ट्रेंड को पिछले 3 दशकों में ही प्रमुखता मिली है लेकिन भारतीय सिनेमा में इसकी शुरुआत लगभग 90 साल पहले हुई थी. पर्दे पर सबसे पहले बिकनी पहनने वाली एक्ट्रेसेस में शर्मिला टैगौर का सबसे पहले नाम आता है लेकिन उनसे पहले भी एक रीजनल इंडस्ट्री की अदाकारा थी जिसने ये शुरुआत की थी. आज हम उसी बोल्ड अभिनेत्री के बारे में बता रहे हैं जो 90 के दशक में काम चुकीं दोन एक्ट्रेसेस की दादी मां थीं.

01 1938 में आई ब्रह्मचारी (Brahmachari) नामक एक व्यंग्यपूर्ण मराठी फिल्म (satirical Marathi film) थी जिसने अपनी लीड एक्ट्रेस को स्विमसूट (swimsuit) में दर्शाकर लोगों को चौंका दिया था. फिल्म में मास्टर विनायक (Master Vinayak) ने अभिनय किया था और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था. इस तरह से 85 साल पहले ही मशहूर एक्ट्रेस की दादी ने ये इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनने शुरू कर दिए थे.

02 Brahmachari फिल्म के एक सीक्वेंस में अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर (Actress Meenakshi Shirodkar) ने पहली बार पर्दे पर स्विमसूट पहनकर दर्शकों का ध्यान खींचा. Brahmachari एक व्यंग्य थी और इसका 'यमुना जली खेलु खेल' गाना कुछ हद तक कॉमेडी और कुछ हद तक कामुक था. फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, काफी बोल्ड और अपने समय से आगे माने जाने वाले इस सीन को देखकर दर्शक हैरान रह गए.

03 मीनाक्षी शिरोडकर का शिल्पा और नम्रता शिरोडकर से भी कनेक्शन है. साल 1916 में रतन पेडनेकर के रूप में जन्मी मीनाक्षी ने 19 साल की उम्र में डॉ. शिरोडकर से शादी की. उनकी शादी के बाद ही उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. ब्रह्मचारी उनकी पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्होंने अपना स्क्रीन नाम मीनाक्षी अपनाया था. अभिनेत्री का एक बेटा था, जिसकी दोनों बेटियां खुद सफल अभिनेत्री बन गईं जो शिल्पा शिरोडकर और नम्रता हैं.

04 शिल्पा शिरोडकर एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने खुदा गवाह जैसी फिल्मों में काम किया था जबकि उनकी बहन नम्रता ने वास्तव, पुकार, दिल विल प्यार व्यार जैसी हिट फिल्मों में काम किया था. नम्रता मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं और फिलहाल वे इंडस्ट्री से दूर हैं. उनकी तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू से शादी हुई है और अब वे अपने बच्चों की देखभाल करती हैं.