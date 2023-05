Home / Photo Gallery / entertainment / this superhit actress married to the owner of 4070 cores and leaves acting on her peak car ...

सुपरहिट एक्ट्रेस की अक्षय कुमार ने करा दी 4070 करोड़ के मालिक से शादी, छुड़वा दी एक्टिंग, अब जी रही ऐसी जिंदगी

What Asin is doing now: फिल्म जगत में आए दिन नए-नए चेहरे देखने को मिलते हैं जिनमें से कुछ को कम ही वक्त में जबरदस्त सफलता मिल जाती है तो कुछ को लंबे वक्त तक संघर्ष करना पड़ता है. लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्हें पहले प्रयास में ही सक्सेस मिलती है और फिर उनकी झोली में कई प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं लेकिन फिर वे इंडस्ट्री छोड़ देते हैं. आज बॉलीवुड की एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी डेब्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी. लेकिन फिर ये एक्ट्रेस फिल्मों में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाईं. इन दिनों ये एक्ट्रेस लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैंऔर ऐसा करने में कहीं न कहीं अक्षय कुमार का भी हाथ रहा है लेकिन निगेटिव वे में नहीं बल्कि कछ बेहतर करने के लिए.

01 दरअसल, यहां हम जिस एक्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं उनका नाम असिन (Asin) है. जी हां, वही असिन जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले तमिल और तेलुगू फिल्मों में अच्छी-खासी सफलता हासिल की थी. फिर अचानक अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ दी.

02 असिन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2001 में महज 15 साल की उम्र में सथ्यन एंथिक्कड़ की मलयालम फिल्म नरेंद्रन माकन जयकांत वाका (Narendran Makan Jayakanthan Vaka) के साथ की थी. हालांकि, इससे उन्हें कुछ खास रेस्पांस नहीं मिला लेकिन इसके बाद उनकी तेलुगू फिल्म Amma Nanna O Tamila Ammayi आई और इससे बक्स ऑफिस पर शानदार परफोर्म किया.

03 डेब्यू तेलुगू फिल्म के लिए असिन को सर्वश्रेष्ठ तेलुगू अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. इसके बाद असिन ने M. Kumaran Son of Mahalakshmi से तमिल में डेब्यू किया और 2004 में आई इस फिल्म को भी जबरदस्त सक्सेस मिली.

04 असिन को उनकी एक्शन फ़िल्में शिवकाशी (2005), वरालारू (2006), पोक्किरी (2007), वेल (2008) और दशावतारम (2008) के लिए जाना जाता है. इनमें उन्होंने खुद को एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया. असिन तो कला और साहित्य के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कलाईमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें तमिल सिनेमा में उनके योगदान के लिए SIIMA में प्राइड ऑफ़ साउथ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

05 एक्ट्रेस ने साल 2008 में आमिर खान के साथ फिल्म ‘गजनी’ से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था. इस फिल्म में असिन ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था. ‘गजनी’ ने बॉक्स-ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. बता दें, असिन और आमिर खान की ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपये का बंपर कलेक्शन दर्ज किया था.

06 गजनी की जबरदस्त सफलता से असिन रातों-रात शोहरत के शिखर पर पहुंच गई थीं. इस एक्ट्रेस के पास हिंदी फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई थी. उसके बाद असिन ने बॉलीवुड के कई दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया था. उन्होंने आमिर खान के बाद सलमान खान, अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. लेकिन 2015 में आई All is Well के बाद असिन कभी पर्दे पर नहीं दिखीं.

07 अभिनेत्री के ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ने के पीछे उनकी अपनी निजी जिंदगी थी, न कि उन्हें यहां किसी तरह की दिक्कत हुई. दरअसल, 2016 में उन्होंने जाने- माने बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी कर ली थी और फिर वे निजी जिंदगी में बिजी हो गईं. असिन के पति माइक्रोमैक्स के चेयरपर्सन और ऑनर (owner & CEO of Micromax) हैं.

08 2023 के आंकड़ों के अनुसार, उनकी नेट वर्थ 4070 करोड़ रुपए है. भले ही चीनी कंपनियों के बाजार में उतरने से इस ब्रांड को धक्का लगा और 2017 में ये कंपनी बाजार से बाहर हो गई. लेकिन फिर माइक्रोमैक्स ने ‘In’ ब्रांड के साथ बाजार में एक बार फिर वापसी की है.

09 राहुल और असिन की मुलाकात अक्षय कुमार ने कराई थी. वे ही इन दोनों के बैचमेकर्स हैं और अक्षय ने अपनी को-स्टार के लिए अपने जैसा ही पार्टनर तलाशा जो एक ऐसी वाइफ चाहता था, जिसे घर संभालने में दिलचस्पी हो.