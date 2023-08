Home / Photo Gallery / entertainment / vijay deverakonda responds about failure of liger with ananya panday says it feels bad act ...

Ananya Panday संग डेब्यू, दर्शकों ने पीटा सिर और डूबे करोड़ों, 34 साल के एक्टर का छलका दर्द बोले 'ज​ब फ्लॉप...'

When Arjun Reddy actor become flop in Bollywood: मुंबई. बॉलीवुड के कई कलाकार हैं जो आजकल साउथ की ​तरफ रुख करना चाहते हैं. कई बॉलीवुड एक्टर्स जल्द ही साउथ में कदम भी रखने वाले हैं. इससे उलट कुछ साउथ एक्टर्स भी हैं, ​जिन्होंने बॉलीवुड में भाग्य आजमाया है. लेकिन उनके लिए यह फायदे का सौदा साबित नहीं हुआ. फिल्म औंधे मुंह गिरी और करोड़ों का नुकसान भी हुआ. ऐसी ही एक फिल्म बीते साल आई थी और इस फिल्म को लेकर अब एक्टर का दर्द छलका है.

01 साउथ के चमकते हुए सितारे के लिए यह जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में भी वह आसानी से अपनी धाक जमा लेगा. ऐसा ही कुछ बीते साल साउथ के एक बड़े एक्टर के साथ हुआ था. बहुत जोर शोर से उसे हिंदी सिने जगत में लाया गया था लेकिन पासा उल्टा पड़ गया.

02 हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है 'लाइगर'. पूरी जगन्नाथ की यह फिल्म 25 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी. फिल्म के हिंदी और तेलुगु में एक साथ बनी थी और इस फिल्म के जरिए विजय देवरकोंडा ने बॉलीवुड में कदम रखा था.

03 विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे की जोड़ी बनाई गई थी. मेकर्स फ्रेश पेयर दर्शकों के सामने लेकर आए थे ताकि फिल्म को लेकर क्रेज बना रहे. फिल्म में माइक टायसन, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय जैसे कलाकारों को शामिल किया गया था.

04 रेसलर की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म की कहानी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था. फिल्म इस कदर पीट गई थी कि अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई थी. फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये था और यह सिर्फ 60 करोड़ के कलेक्शन पर सिमटकर रह गई थी.

05 विजय देवरकोंडा अब जल्द ही समांथा के साथ फिल्म 'खुशी' में नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने 'लाइगर' के​ विफल होने पर बात की. 9 मई 1989 को जन्में 34 साल के एक्टर ने माना कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो दर्द होता है. जब 'लाइगर' पसंद नहीं आई तो उन्हें इसका काफी दुख हुआ था.