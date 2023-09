Home / Photo Gallery / entertainment / where is preeti jhangiani now who worked with shah rukh khan starrer blockbuster mohabbate ...

कहां है 'छुई मुई सी तुम लगती हो' फेम एक्ट्रेस? आखिर क्यों हुई इंडस्ट्री से दूर, 43 की उम्र में दिखने लगी ऐसी

Where is Preeti Jhangiani now: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हुए हैं जिन्हें फेम, पैसा और शोहरत खूब मिली लेकिन वे यहां लंबे वक्त तक नहीं टिक सके. धीरे- धीरे वो गुमनामी के अंधेरे में जा पहुंचे और उन्हीं में से एक नाम प्रीति झंगियानी का है जो अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थीं. लेकिन अब वे पर्दे से पूरी तरह से गायब हैं और आज हम उन्हीं के बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं.

01 प्रीति झंगियानी का जन्म 18 अगस्त 1980 को मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म Thammudu से की थी और नरसिम्हा नायडू (2001) में बाल कृष्ण के साथ भी काम किया, जो कि एक टॉलीवुड मूवी है. इसके बाद उन्होंने मलयालम फिल्म मझविल्लु (1999) से अभिनय की शुरुआत की और फिर हिंदी में एंट्री मारी.

02 प्रीति ने साउथ सिनेमा के स्टार मिर्जा अब्बास के साथ भी काम किया है जो अब इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है. दोनों ने 1997 में राजश्री प्रोडक्शंस के म्यूजिक एल्बम ये है प्रेम (Yeh Hai Prem) के गाने 'छुई- मुई सी तुम लगती हो' में साथ दिखे थे.

03 बाद में प्रीति झंगियानी ने ब्लॉकबस्टर मल्टी-स्टारर रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें (2000) से बॉलीवुड में शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर - फीमेल के लिए आईफा पुरस्कार जीता. फिल्म में अपनी खूबसूरती और मासूमियत से प्रीति ने लाखों लोगों का दिल जीता था. यही वजह है कि वो रातोंरात स्टार बन गई थी और उनके पास कई ऑफर्स आए.

04 हालांकि, मोहब्बतें के बाद वे कई फिल्मों में नजर भी आई. लेकिन पहले जैसी शोहरत नहीं कमा पाई. प्रीति ने आवारा पागल दीवाना (2002), एलओसी: कारगिल (2003) और आन: मेन एट वर्क (2004) जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया. हालांकि, इनमें वैसे कमाल नहीं दिखा सकीं. इस तरह से धीरे- धीरे अभिनेत्री पर्दे से दूर होती गई और फिर प्रीति ने साल 2008 में परवीन डबास से शादी कर ली थी.

05 2017 में प्रीति ने तावडो द सनलाइट (Taawdo The Sunlight) में निचली जाति की महिला के किरदार के लिए उन्होंने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. ये उनकी आखिरी फिल्म है और इसके बाद फिर वे कभी नहीं दिखीं.

06 प्रीति ने सजना वे सजना और बिक्कर बाई सेंटिमेंटल (2013) जैसी पंजाबी फिल्मों में भी काम किया. उसी साल वे एस.के. बैंगलोर द्वारा निर्देशित बंगाली मूवी मिस्टेक में भी दिखीं और यह हमारे समाज की गलतियों पर आधारित थी जो छात्रों के करियर को प्रभावित करती है. अच्छी लिखी गई स्क्रिप्ट और डायरेक्शन शानदार था और इसे विश्व स्तर पर जारी किया गया था. हालांकि, उन्हें उतनी लाइमलाइट नहीं मिली और इस वजह से वे गायब हो गई.