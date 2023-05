Home / Photo Gallery / entertainment / why shah rukh khan gave priyamani rs 300 during chennai express song shoot lets find out

57 करोड़ रुपए की है मालकिन, फिर भी शाहरुख खान के दिए 300 रुपए आज भी बटुए में रखती ये साउथ एक्ट्रेस, जानिए वजह

प्रियामणि फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा नाम है जिन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है. उन्होंने दक्षिण से लेकर बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है और वेब स्टोरी में भी वे खूब सराही जा रही हैं. तमिल, तेलुगू फिल्मों के अलावा अभिनेत्री हिंदी फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं जिनमें से एक चेन्नई एक्सप्रेस है. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म के स्पेशल नंबर ‘1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर’ (1234 Get on The Dance Floor) में प्रियामणि को परफॉर्म करते हुए देखा गया था. इसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में भी एंट्री की थी और फिल्म को खूब पसंद किया गया जिसका हर एक किरदार शानदार था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस के स्पेशन नंबर की शूटिंग के दौरान उन्हें किंग खान द्वारा 300 रुपए मिले थे और उस अमाउंट को वे आज भी अपने पर्स में संभाले रखती हैं. इसकी वजह जानने के लिए आगे स्क्रॉल करें.

01 प्रियामणि को मनोज बाजपेयी की सुपरहिट वेब सीरीज द फैमिली मैन से खूब लोकप्रियता मिली है लेकिन इससे पहले हिंदी बेल्ट के लोग उन्हें चेन्नई एक्सप्रेस के परफोर्मेंस के जरिए जानते थे. उन्हें रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी में उनके डांस नंबर 1234 के लिए जाना जाता था. एक बार वे इंटरव्यू में गाने के सेट पर शाहरुख खान द्वारा दिए गए 300 रुपए के बारे में बात कर चुकी हैं.

02 एक्ट्रेस ने शाहरुख के साथ काम करने के अपने अनुभव को बयां किया. अभिनेत्री ने कहा था उन्हें एक वजह से बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है और वो हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं जो कभी भी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने देते.

03 प्रियामणि ने किंग खान को लेकर कहा था वो बहुत प्यारे एक्टर हैं और शूटिंग के दौरान हर कोई उनके आसपास सहज रहता है. उनका कमाल का व्यक्तित्व ही उनका करिश्मा ही है जिसके चलते लोग उनके अधिक प्यार करते हैं. इसका खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था. जूम से बात करते हुए प्रियामणि ने कहा था, ‘हमने चेन्नई एक्सप्रेस के गाने के लिए पांच रातों से अधिक समय तक शूटिंग की और यह बहुत अच्छा अनुभव था.’

04 एक्ट्रेस मानती हैं कि शाहरुख ने उन्हें पहले दिन से ही बेहद सहज बना दिया था. वे कहती हैं कि ‘जब से मैं उनसे मिली तो मैं शूटिंग शुरू करने से एक दिन पहले पहुंच गई. उस समय से लेकर जब तक हमने शूटिंग पूरी की तब तक वे एक दोस्त बन गए थे जो हम सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे.’

05 अभिनेत्री ने खुलासा किया कि गाने की शूटिंग के दौरान बीच-बीच में हमने उनके आईपैड पर कौन बनेगा करोड़पति भी खेला. तब उन्होंने मुझे 300 रुपए दिए जो अभी भी मेरे बटुए में मेरे पास हैं. वो सिर्फ आपको सहज महसूस कराते हैं और स्वैग पर्सन हैं. जैसा कि वे कह चुकी हैं किंग खान देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है. बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो प्रियामणि द फैमिली मैन 3 में फिर से नजर आएंगी.

06 वैसे आपको बता दें 38 वर्षीय प्रियामणी 57 करोड़ रुपए की मालकिन हैं, लेकिन बादशाह के दिए 300 रुपए को वे आज भी सहेजकर रखती हैं और कभी खर्च भी नहीं करतीं.