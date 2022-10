Beach पर दिखा शाहरुख खान की को-स्टार का बोल्ड अवतार, Stunning PHOTOS से नजर नहीं हटा पा रहे फैंस

फोटो को शेयर कर चेतना ने कैप्शन में लिखा, When you are real, you are unique यानी 'जब आप वास्तविक होते हैं, तो आप अद्वितीय होते हैं.' ब्लैक आउटफिट्स में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. (Photo Source- Instagram)