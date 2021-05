Photos: अर्शी खान को है 'मिस्टर राइट' की तलाश, बोलीं- 'मेरा महबूब जल्द मिलेगा' एक्ट्रेस अर्शी खान (Arshi Khan) ने अपने रिलेशनश‍िप को लेकर खुलासा किया है. अर्शी खान ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं किसी रिलेशनश‍िप में नहीं हूं और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. News18 Hindi | May 26, 2021, 9:48 AM IST

1 / 8 मुंबई. बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में बतौर चैलेंजर एंट्री करने वाली अर्शी खान (Arshi Khan) की शो से बाहर आने के बाद पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है. उन्हें घर से निकलने के बाद कई तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. खबर है कि अर्शी सीरियल जोधा अकबर फेम रवि भाटिया के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जो एक वेब सीरीज है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनश‍िप को लेकर खुलासा किया है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

2 / 8 अर्शी खान ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं किसी रिलेशनश‍िप में नहीं हूं और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

3 / 8 मुझे लगता है अब किसी रिलेशनश‍िप में आने का मेरा टाइम हो गया है. मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूं, उम्मीद है मुझे मेरा महबूब जल्द मिलेगा. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

4 / 8 एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि सलमान खान ने उन्हें बिग बॉस के अगले सीजन में आने के लिए कहा है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

5 / 8 बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में विकास गुप्ता (Vikas Gupta) के साथ हुई लड़ाई और अपनी उर्दू लफ्जों को लेकर सुर्खियों में छाई रहीं. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

6 / 8 अर्शी खान ने आगे कहा कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि सलमान खान ने उन्हें बिग बॉस के अगले सीजन में आने का ऑफर दिया है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

7 / 8 आपको बता दें कि अर्शी खान ने अब मुंबई में अपना घर खरीद लिया है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

8 / 8 अर्शी खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कई तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें उनका खूबसूरत अंदाज देखने को मिल रहा है. फोटो साभार: @arshikofficial instagram

First published: May 26, 2021, 9:41 AM IST