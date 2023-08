जब डायरेक्टर से पंगा लेना इन 5 एक्ट्रेसेज को पड़ा भारी, रातों-रात शो से हुईं बाहर, आज तक कर रहीं काम की तलाश

Home / Photo Gallery / entertainment / drashti dhami rubina dilaik 5 famous tv actresses had fight with show makers over fees rep ...

जब डायरेक्टर से पंगा लेना इन 5 एक्ट्रेसेज को पड़ा भारी, रातों-रात शो से हुईं बाहर, आज तक कर रहीं काम की तलाश

TV Serial Actresses Had Fight With Show Makers Now Not Getting Work-फिल्मों और सीरियल्स की दुनिया में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि रातों-रात किसी फिल्म या सीरियल से लीड एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया गया. आज आपको छोटे पर्दे की 5 ऐसी एक्ट्रेसेज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपने शो के डायरेक्टर से पंगा लेना काफी महंगा पड़ा. न सिर्फ इन एक्ट्रेसेज को हिट शो से हाथ धोना पड़ा बल्कि आज तक इन्हें काम भी नहीं मिल पाया है.

01 इस लिस्ट में टीवी की ‘छोटी बहू’ रुबीना दिलैक से लेकर ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे तक का नाम शामिल है. तो चलिए बताते हैं कि आखिर डायरेक्टर संग इन 5 एक्ट्रेसेज के झगड़े की वजह क्या थी.

02 टीवी की ‘मधुबाला’ दृष्टि धामी की खूबसूरती और अभिनय के लाखों दीवाने हैं. दृष्टि धामी टीवी के कई सुपरहिट सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. लेकिन सीरियल ‘मधुबाला’ के दौरान उन्होंने मेकर्स पर पैसे न देने का आरोप लगाया था. इस बात की शिकायत उन्होंने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) से भी की थी, जिसके बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया. इन दिनों ये एक्ट्रेस किसी सीरियल में नजर नहीं आ रही हैं. ( फोटो साभार- instagram@ dhamidrashti)

03 ‘दीया और बाती हम ’ की संध्या यानी कि एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने भी शो के मेकर्स पर उनकी फीस से 16 लाख रुपये काटने का आरोप लगाया था. इस आरोप के जवाब में मेकर्स का कहना था कि दीपिका शो पर अक्सर लेट आया करती थीं. ‘दीया और बाती हम’ के बाद ये एक्ट्रेस किसी शो में नजर नहीं आईं. ( फोटो साभार- instagram@ deepikasingh150)

04 शिल्पा शिंदे यूं तो काफी लंबे समय से छोटे पर्दे का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सिटकॉम शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ से मिली. सालों तक सीरियल में ‘अंगूरी भाभी’ का किरदार अदा कर ऑडियंस के दिलों में बसने वाली शिल्पा शिंदे को शो के मेकर्स से पंगा लेना काफी महंगा पड़ गया. ( फोटो साभार- instagram@ shilpa_shinde_official)

05 टीवी की ‘छोटी बहू’ रुबीना दिलैक भी पैसों की धोखाधड़ी का शिकार हो चुकी हैं. पैसे न मिलने की वजह से उन्होंने शो के मेकर्स की शिकायत की थी. इस वजह से उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. बता दें, रुबीना दिलैक पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' में नजर आई थीं. हिलहाल ये एक्ट्रेस किसी सीरियल में नजर नहीं आ रही हैं. ( फोटो साभार- instagram@ rubinadilaik)