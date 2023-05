Home / Photo Gallery / entertainment / ek veer ki ardaas veera fame actress digangana suryavanshi look completely changed in 8 ye ...

8 सालों बाद अब ऐसी दिखती हैं ‘वीरा’ एक्ट्रेस, मासूमियत से सबको बनाया था दीवाना, गोविंदा संग कर चुकी हैं काम

Where Is 'Veera' Actress Digangana Suryavanshi Now- स्टारप्लस का पॉपुलर सीरियल ‘वीर की अरदास वीरा’ तो आपको याद ही होगा. इस सीरियल की प्यारी सी वीरा ने अपनी मासूमियत से सबको अपना फैन बना लिया था. ‘वीरा’ में एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी लीड रोल में नजर आई थीं. शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ‘वीरा’ में लीड रोल अदा करने के दौरान ये एक्ट्रेस स्कूल में थीं.

01 ‘वीरा’ से घर- घर में फेमस हुईं दिगांगना सूर्यवंशी अचानक ही टीवी की दुनिया से गायब हो गई थीं. टीवी से दूरी बनाने के बाद अब ये एक्ट्रेस फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई हैं. तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इन दिनों ये एक्ट्रेस कहां है और क्या कर रही हैं.

02 दिगांगना सूर्यवंशी का टीवी इंडस्ट्री से काफी गहरा नाता है. इस एक्ट्रेस ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था. वह पहली बार साल 2002 में सीरियल ‘क्या हादसा क्या हकीकत’ में नजर आई थीं. (फोटो साभार- instagram @diganganasuryavanshi)

03 ‘क्या हादसा क्या हकीकत’ से डेब्यू करने के बाद दिगांगना सूर्यवंशी ‘शकुंतला’ और ‘रुक जाना नहीं’ जैसे सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुकी हैं. इस एक्ट्रेस को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक टीवी शो ‘वीर की अरदास वीरा’ से मिला था. (फोटो साभार- instagram @diganganasuryavanshi)

04 सीरियल ‘वीरा’ में लीड रोल अदा कर उन्होंने घर- घर में पहचान बना ली थी. ‘वीरा’ के किरदार में ऑडियंस ने उन्हें काफी पसंद किया था. इस सीरियल में दिगांगना के अपोजिट एक्टर विशाल वशिष्ठ नजर आए थे. (फोटो साभार- instagram @diganganasuryavanshi)

05 ‘वीरा’ बन तीन सालों तक ऑडियंस के दिलों पर राज करने के बाद एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली. उन्होंने ‘फ्राइडे’ और ‘जलेबी’ से बॉलीवुड डेब्यू किया. दिलचस्प बात तो ये है कि ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई थीं. (फोटो साभार- instagram @diganganasuryavanshi)

06 2019 में दिगांगना सूर्यवंशी गोविंदा संग फिल्म ‘रंगीला राजा’ में नजर आ चुकी हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने गोविंदा की पत्नी का किरदार अदा किया था. इसके अलावा ये एक्ट्रेस तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. (फोटो साभार- instagram @diganganasuryavanshi)