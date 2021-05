HBD: जेनिफर विंगेट की खूबसूरती और एक्टिंग के कायल हैं लाखों लोग, देखें PHOTOS जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) ने टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' से एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. आज एक्ट्रेस के फैंस उन्हें जन्मदिन (Birthday) पर बधाइयां दे रहे हैं. News18 Hindi | May 30, 2021, 6:10 AM IST

1 / 8 नई दिल्लीः जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) टीवी की दुनिया की टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. आज इस खूबसूरत एक्ट्रेस का जन्मदिन (Birthday) है. एक्ट्रेस का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ था. इस मोके पर बेहद 2 की एक्ट्रेस के जीवन की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

2 / 8 एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट की खूबसूरती के अलावा फैंस उनकी एक्टिंग का भी लोहा मानते हैं. जेनिफर के पिता ईसाई मराठी हैं और उनकी मां पंजाब से हैं. इसलिए वे हिन्दी, मराठी और पंजाबी भाषाएं धाराप्रवाह बोलती हैं. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

3 / 8 जेनिफर को साल 2012 में 21वीं सबसे सेक्सी एशियाई महिला के रूप में चुना गया था. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

4 / 8 उन्होंने टीवी शो शाका लाका बूम बूम से एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.

(फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

5 / 8 जेनिफर आज एक्टिंग की दुनिया में काफी आगे निकल चुकी हैं. उन्होंने एक प्यारी बहू के रोल से लेकर दिल मिल गए में एक सफल डॉक्टर के रोल तक, एक्ट्रेस ने हर किरदार से फैंस को प्रभावित किया है. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

6 / 8 जेनिफर विंगेट की पहली फिल्म फिर से है, जिसमें वे कुणाल कोहली के साथ नजर आई थीं. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

7 / 8 जेनिफर को पहला बड़ा ब्रेक लोकप्रिय शो कसौटी जिंदगी की में मिला था, जिसमें उन्होंने स्नेहा का रोल निभाया था. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

8 / 8 जेनिफर ने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. 2014 में दोनों अलग हो गए थे. (फोटो साभारः Instagram/jenniferwinget1)

First published: May 30, 2021, 6:10 AM IST