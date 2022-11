हिना खान की खूबसूरत तस्वीरों ने याद दिलाई ‘स्नो व्हाइट’ की जादुई Mirror वाली कहानी, फैंस बोलें-‘आठवां अजूबा’

मुंबई: हिना खान (Hina Khan) शीशे के सामने से अपनी खूबसूरती का जादू दिखाती नजर आ रही हैं. हिना की इन तस्वीरों को देख बचपन में सुनी गई ‘स्नो व्हाइट’ (Snow White and the Seven Dwarfs) की कहानी याद आ रही है. जिसमें पूछा जाता था, ‘ऐ जादुई शीशे बता, मुझसे खूबसूरत कौन है भला’. (फोटो साभार: realhinakhan/Instagram)