कपिल शर्मा को जब मजबूरी में बंद करना पड़ा था The Kapil Sharma Show, खुद बयां किया था दर्द

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के फैंस काफी मायूस हैं, क्योंकि खबर है कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर एक बार फिर से ब्रेक (The Kapil Sharma Show to go off air temporarily) लगने वाला है. इस खबर के बाद से फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं कि अब हर शनिवार और रविवार को हंसी के ठहाके कैसे लगाएंगे. ये पहली बार नहीं है जब कपिल का शो ऐसे ऑफ एयर हो रहा हो, इससे पहले भी एक बार कपिल ने अपने शो को अचानक को बंद करने का फैसला (When Kapil Sharma had to stop his Show) किया था.