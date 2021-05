निया शर्मा ने लहंगे में दिखाईं अदाएं, नजरें हटाना हुआ मुश्किल, देखें थ्रोबैक PHOTOS निया शर्मा (Nia Sharma) अपनी एक्टिंग के अलावा अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस का ब्राइडल लुक (Bridal Look) फैंस के बीच फिर से चर्चा में आ गया है. News18 Hindi | May 29, 2021, 12:01 AM IST

1 / 9 नई दिल्लीः टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक निया शर्मा (Nia Sharma) सोशल मीडिया (Social Media) पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटो शेयर करती हैं, जो फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं. एक्ट्रेस ब्राइडल लुक (Bridal Look) में गजब की खूबसूरत लगती हैं. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

2 / 9 निया की ये थ्रोबैक फोटो है, जिसे फोटोग्राफर अमित खन्ना (Amit Khanna) ने अब अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है. (फोटो साभारः Instagram/amitkhannaphotography)

3 / 9 निया लहंगे में बेहद सुंदर लग रही हैं. उन्होंने ज्यादा ज्वैलरी भी नहीं पहनी हुई है. एक्ट्रेस की ड्रेस काफी स्टाइलिश और सुंदर है. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

4 / 9 निया न्यूड मेकअप और रेड लिप्स्टिक में कहर ढा रही हैं. फैंस को एक्ट्रेस का यह अंदाज बहुत भा रहा है. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

5 / 9 निया सोशल मीडिया पर अपनी कई बोल्ड और ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रही हैं, पर वे ट्रेडिशनल ड्रेस में बेहद अच्छी लगती हैं. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

6 / 9 निया का फैशन सेंस जबर्दस्त है. यही वजह है कि अक्सर इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज पोस्ट होते ही वायरल हो जाती हैं. इंस्टा पर उनकी फैन फॉलोइंग 6.1 मिलियन है. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

7 / 9 हाल में निया शर्मा, अर्जुन बिजलानी के साथ म्यूजिक वीडियो तुम बेवफा हो में नजर आई थीं, जो काफी चर्चा में रहा था. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

8 / 9 निया ने टीवी शो काली-एक अग्निपरीक्षा से अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत की थी. (फोटो साभारः Instagram/niasharma90)

9 / 9 निया शर्मा नीली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. निया का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

First published: May 29, 2021, 12:01 AM IST