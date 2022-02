No Time To Die से लेकर ये काली-काली आंखें तक, इस वीकेंड उठाएं इन फिल्म-सीरीज का लुत्फ

फरवरी के पहले वीकेंड पर आपको बताते हैं कि आप किन-किन वेब शो और फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं. ‘द लॉस्ट डॉटर’ (The Lost Daughter), ‘नो टाइम टू डाई’ (No Time To Die), के साथ-साथ ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज ‘ये काली काली आंखें’ (Ye Kaali Kaali Ankhein) नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.