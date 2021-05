श्रद्धा आर्या ने तोड़ी संस्कारी बहू की इमेज, मोनोकोनी में दिखाई अदाएं तो बोले लोग- 'कुछ तो शर्म करो' श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) गोवा में लॉकडाउन होने की वजह से एक होटल में फंस गई हैं. ऐसे में श्रद्धा शॉवर के जरिए खुद को कूल रखने की कोशिश कर रही हैं. तस्वीरों में 'प्रीता' मोनोकोनी पहनकर शॉवर लेती नजर आ रही हैं. News18 Hindi | May 28, 2021, 11:43 AM IST

1 / 9 मुंबई. टीवी की संस्कारी बहू के रूप में घर-घर में अपनी पहचान बनाने वालीं श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं. सूट, साड़ी और लहंगे में तस्वीरों को शेयर करने वालीं श्रद्धा आर्या ने हाल ही में मोनोकोनी (Monokini) में कुछ बोल्ड पिक्चर्स शेयर की है, जिसको देखने के बाद अब लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

2 / 9 श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें प्रीता मोनोकोनी पहनकर शॉवर लेती नजर आ रही हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

3 / 9 पिंक कलर की बिकिनी में श्रद्धा का बोल्ड अंदाज वाकई कहर ढा रहा है. फैंस से लेकर सिलेब्रिटीज तक उनकी तस्वीरों पर खूब कॉमेंट कर रहे हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

4 / 9 श्रद्धा आर्या का ये अवतार कुछ लोगों को पसंद आ रही है. कुछ बोल उन्हें दिल की रानी बता रहे हैं तो कोई उन्हें क्यूट और हॉट बता रहे हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

5 / 9 वहीं, कुछ लोग उन्हें इस अवतार में देख भड़क गए. कुंडली भाग्य की प्रीता को लोग सोशल मीडिया पर संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

6 / 9 तस्वीरों पर कुछ यूजर्स उन्हें भद्दे कमेंट कर कर एक्ट्रेस को बेशर्म और बिगड़ी हुई कह रहे हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

7 / 9 एक यूजर ने लिखा, ये वो संस्कारी बहू है जिनके लेक्चर हमारी अम्मी हमें देती हैं. एक अन्य यूजर का कॉमेंट था, प्रीता बेटा तुम इन कपड़ों में संस्कारी नहीं लग रहीं. कुछ तो शर्म कर लो. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

8 / 9 दरअसल, गोवा में लॉकडाउन होने की वजह से श्रद्धा आर्या होटल में फंस गई हैं. ऐसे में श्रद्धा आर्या शॉवर के जरिए खुद को कूल रखने की कोशिश कर रही हैं. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

9 / 9 आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे पर जब श्रद्धा ने अपनी एक बिकिनी फोटो शेयर की थी, तब भी कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था. ट्रोर्ल्स ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं है. फोटो साभार-@sarya12/Instagram

First published: May 28, 2021, 11:32 AM IST