Home / Photo Gallery / entertainment / rajat tokas made debut with serial bongo rose to fame jodha akbar married shrishti nayyar ...

‘जोधा‘ के ‘अकबर’ का बदल गया है पूरा लुक, सालों से हैं पर्दे से गायब, अब दाढ़ी- मूंछ में पहचानना हुआ मुश्किल

Where Is Jodha Akbar Fame Rajat Tokas Now- रजत टोकस टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रहे हैं. उन्होंने कई एतिहासिक शो कर ऑडियंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है. किसी भी एतिहासिक शो के लिए रजत टोकस मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे. हालांकि, इन दिनों ये एक्टर अभिनय में ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं. एक लंबे वक्त से रजत टोकस ने किसी सीरियल में लीड रोल अदा नहीं किया है. तो चलिए आज जानते हैं इन दिनों ये एक्टर कहां हैं और क्या कर रहे हैं-

01 रजत टोकस की बात होती है तो सबसे पहले ऑडियंस के दिमाग में ‘अकबर’ का किरदार आता है. जहां फिल्म में ‘अकबर’ का किरदार अदा कर ऋतिक रोशन न खूब वाहवाही लूटी थी. वहीं छोटे पर्दे पर रजत टोकस ने ‘अकबर’ को कुछ यूं जीवित किया था कि उन्हें भूल पाना नामुमकिन हो गया है. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

02 पॉपुलर सीरियल ‘जोधा अकबर’ में रजत टोकस ‘अकबर’ के किरदार में दिखे थे. तो एक्ट्रेस परिधि शर्मा ने ‘जोधा’ का किरदार अदा किया था. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. उनके इस यादगार शो ने रजत टोकस और परिधि शर्मा दोनों के करियर को जबरदस्त रफ्तार दी. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

03 ‘जोधा अकबर’ में अपने दमदार अभिनय से सबको अपना दीवाना बनाने के बाद रजत टोकस पॉपुलर सीरियल ‘चंद्र नंदिनी’ में नजर आए थे. इस सीरियल में उन्होंने चंद्र गुप्त मौर्या का किरदार अदा किया था. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

04 बता दें, ‘जोधा अकबर’ और ‘चंद्र नंदिनी’ से घर- घर में पहचान बनाने से पहले रजत टोकस 2007 में प्रसारित होने वाले सीरियल ‘ धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान’ में युवा पृथ्वीराज चौहान का किरदार अदा कर चुके हैं. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

05 रजत टोकस का अभिनय से पुराना नाता है. उन्होंने इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था. वह पहली बार डीडी नेशनल के शो ‘बोंगो’ में नजर आए थे. रजत टोकस ‘जादुई चिराग’, ‘तरंग’ जैसे बच्चों के कई शो में नजर आ चुके हैं. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

06 रजत टोकस ने अपने शानदार अभिनय से कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं. आखिरी बार ये एक्टर एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल ‘नागिन’ में नजर आए थे. हालांकि, इस सीरियल में रजत ने साइड रोल अदा किया था. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)

07 रजत टोकस साल 2015 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्रृष्टि नय्यर संग शादी के बंधन में बंध गए थे. इस कपल की शादी को आठ साल पूरे हो चुके हैं. बता दें एक्टर की पत्नी श्रृष्टि नय्यर इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं. (फोटो साभार- instagram @ rajattokas19)