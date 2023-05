Home / Photo Gallery / entertainment / shilpa shinde to sakshi tanwar these 5 tv actress who not married still at age crossing 40 ...

40 के पार इन 5 टीवी एक्ट्रेस ने अबतक नहीं की शादी, इसे समर्पित किया जीवन, तीसरा नाम जान भौचक्के रह जाएंगे आप

Tv Actress Who not married still at age crossing 40: 21वीं सदी में महिलाएं पुरुषों के तुलना में ज्यादा सशक्त हो रही हैं. महिलाएं अपने दम पर एक सक्सेसफुल जिंदगी चुन रही हैं. वह अपने घर बसाने से ज्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हैं. सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, बल्कि टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली एक्ट्रेसेज भी अपने दम पर कामयाबी हासिल करने की हिम्मत रखती हैं.

01 यहां हम आपको 5 ऐसी टीवी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने करियर और कामयाबी को प्राथमिकता दी और उम्र के 40 साल के पड़ाव को भी पार करने के बाद शादी नहीं की है. इन एक्ट्रेस ने अपना जीवन काम को समर्पित कर दिया है. एक एक्ट्रेस का नाम जानकर तो आपको हैरानी होगी. (फोटो साभारः Instagram)

02 मेघना मलिक शो 'ना आना इस देस लाडो' से पॉपुलर हुईं. उनके किरदार 'अम्माजी' को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. सीरियल्स के साथ-साथ उन्होंने 'चलते चलते', 'कुछ ना कहो', 'तारे जमीन पर' जैसी फिल्मों में भी काम किया. मेघना अब 50 साल की हो चुकी हैं. (फोटो साभारः Instagram)

03 साक्षी तंवर टीवी सीरियल इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. उन्होंने न केवल डेली सोप में बल्कि फिल्मों में भी काम किया है. वह अब 49 साल की हैं और अभी भी अनमैरिड हैं. उन्होंने साल 2018 में एक बच्ची को गोद लिया था. अब वह अपनी बेटी के साथ रहती हैं और उनका सेटल होने का कोई प्लान नहीं है. (फोटो साभारः Instagram)

04 नेहा मेहता ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में अंजलि मेहता के किरदार से प्रसिद्धि हासिल की. वह अब 44 साल की हैं और उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. नेहा ने साल 2001 में एक्टिंग डेब्यू किया था. उन्होंने 'बेटरहाफ', 'जनमो जनम', 'ईएमआई' जैसे कई शोज में काम किया. (फोटो साभारः Instagram)

05 शिल्पा शिंदे टीवी का एक प्रसिद्ध चेहरा हैं. उन्होंने 2001 में 'कभी आए ना जुदाई' शो से अपनी शुरुआत की. बाद में उन्होंने 'आम्रपाली', 'तुम बिना जाऊं कहां', 'आंधी' जैसे कई शोज में काम किया. 'भाभी जी घर पर हैं' से उन्हें घर-घर में पहचान मिली. वह बिग बॉस सीजन 11 की विजेता थीं. वह 44 साल की हैं और उनका शादी का कोई प्लान नहीं है. वह एक्टर रोमित राज से शादी तोड़ चुकी हैं. (फोटो साभारः Instagram)