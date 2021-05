Bhabi Ji Ghar Par Hai: 'अंगूरी भाभी' की तरह सोचती हैं शुभांगी अत्रे, शो के लिए जुनून में बदल गया प्यार 'अंगूरी भाभी' यानी शुभांगी आत्रे (Shubhangi Atre) ने हाल ही में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाती हैं. News18 Hindi | May 27, 2021, 8:31 AM IST

1 / 9 मुंबई. टीवी पर आने वाले कई सीरिल्स के कुछ किरदार ऐसे होते हैं, जिसको लोग काफी पसंद करते हैं. टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो भाभीजी घर पर हैं का हर किरदार अपने आप में खास है. अंगूरी भाभी के दीवाने विभूति जी ही नहीं बल्कि कई लोग भी हैं. अपनी सादगी के कारण लोगों के दिलों में राज करने वालीं शुभांगी आत्रे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने हाल ही में बताया कि शो में किरदार को रीयल बनाने के लिए वह अंगूरी भाभी की तरह सोचती हैं. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि शो की वजह से ही उनका प्यार जुनून में बदल गया. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

2 / 9 अंगूरी भाभी यानी शुभांगी आत्रे (Shubhangi Atre) ने हाल ही में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की और बताया कि कैसे वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाती हैं. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

3 / 9 शुभांगी ने बताया कि किरदार को रीयल बनाने के लिए वह उसमें डूब जाती हैं. उन्होंने बताया, ऐसा बहुत बार होता है कि मैं शूटिंग कर रही होती हूं और मुझे पता चलता है कि अब अंगूरी कुछ बहुत ही मजेदार बोलने वाली है. मैं खुद ही अंगूरी की तरह सोचने लगती हूं, जिससे सारी चीजें अपने आप होती चली जाती हैं. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

4 / 9 अंगूरी भाभी ने कहा कि इस वजह से न सिर्फ मुझे अपने तरीके से सोचने का मौका मिलता है, बल्कि ऐसा करके मैं अपनी तरफ से इनपुट भी देती हूं. यही वजह से कि अंगूरी भाभी का मेरा रोल रीयल नजर आता है. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

5 / 9 शुभांगी ने ये भी बताया कि किरदार को पर्सनल टच देने के लिए मेरे पास खुद के 600 से भी ज्यादा झुमकों की जोड़ी का कलेक्शन है और वो इन झुमकों को पर्दे पर पहन भी चुकी हैं. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

6 / 9 शुभांगी आगे कहती हैं जब मैंने ‘भाभीजी घर पर हैं’ की शूटिंग शुरू की थी, तो ईयररिंग्स के लिये मेरा प्यार, जुनून में तब्दील हो गया था. उन्होंने इन ईयररिंग्स को अपनी कई ट्रिप और भारत के अलग-अलग हिस्सों में घूमने के दौरान इकट्ठा किए हैं. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

7 / 9 उन्होंने बताया कि मेरे पास जितने भी झुमके हैं, उनमें ज्यादातर कुंदन वाले हैं. मुझे जड़ाऊ डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और उनमें लगे छोटे-छोटे घुंघरू भी. शुभांगी ने कहा कि मेरे हिसाब से ये झुमके मेरे किरदार को तब सबसे खूबसूरती से पर्सनल टच देते हैं, जब शुभांगी की पसंद अंगूरी के जरिए परदे पर नजर आती है. फोटो साभार- @shubhangiaofficial/Instagram

8 / 9 आपको बता दें कि शुभांगी अत्रे कई टीवी शोज में काम किया है हालांकि, वे अंगूरी भाभी बनकर घर-घर में फेमस हुई. शुभांगी बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिले. शुभांगी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद उनका ये सपना पूरा हो सका. फोटो साभार-@shubhangiaofficial/Instagram

9 / 9 शुभांगी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना करियर शुरू किया. साल 2000 में हुई उनकी शादी बिजनेसमैन पीयूष पूरे से हुई थी. कपल की 14 साल की एक बेटी है, जिसका नाम आशी है. फोटो साभार-@shubhangiaofficial/Instagram

First published: May 27, 2021, 8:31 AM IST