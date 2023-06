Home / Photo Gallery / entertainment / sonali bendre to ronit roy famous actors flop tv serials went off air within months did no ...

टीवी के ये 6 शोज साबित हुए फिसड्डी, 1 साल भी न कर पाए पूरा, लिस्ट में सोनाली बेंद्रे का सीरियल भी है शामिल

Tv Serials That Went Off Air Too Soon- टीवी पर जहां एक तरफ ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ और ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ जैसे सीरियल्स सालों से लगातार अपने दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. वहीं कुछ ऐसे भी सीरियल्स हैं जो कब आए और कब गए पता ही नहीं चला. बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद ये सीरियल्स टीवी पर एक साल भी पूरा करने में असफल रहे हैं. तो आइए, जानते हैं ऐसे ही 5 सीरियल्स के बारे में-

01 इन सीरियल्स में टीवी की दुनिया के जाने- माने चेहरे होने के बाद भी ये सीरियल्स कामयाब न हो सके. इस लिस्ट में एक सीरियल तो ऐसा भी है जिसमें दो बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए थे, लेकिन कमजोर स्टोरी लाइन के चलते इसे एक साल से पहले ही पैकअप करना पड़ा था.

02 सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन बिजलानी और दृष्टि धामी स्टारर ‘परदेस में है मेरा दिल’ की. अर्जुन और दृष्टि दोनों ही टीवी की दुनिया का बड़ा नाम हैं, लेकिन कमजोर स्टोरी और कम टीआपी के चलते ये सीरियल चंद महीनों में ही ऑफ एयर हो गया था.

03 टीवी सीरियल ‘अजीब दास्तां है ये’ से एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने छोटे पर्दे पर डेब्यू किया था. इस सीरियल में सोनाली के अपोजिट ‘परदेस’ फेम एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री नजर आए थे. इस सीरियल की कहानी ऑडियंस को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई थी जिसके चलते इसे बंद करना पड़ा था.

04 ‘ब्रह्मराक्षस’ इस सीरियल के दो पार्ट आए थे. पहले पार्ट में क्रिस्टल डिसूजा और अहम शर्मा लीड रोल में नजर आए थे. तो वहीं दूसरे पार्ट में पर्ल वी पुरी और निक्की शर्मा ने मुख्य भूमिका अदा की थी. इस सीरियल के दोनों ही पार्ट कुछ ही दिनों में ऑफ एयर हो गए थे.

05 रोनित रॉय टीवी और फिल्म जगत का बड़ा नाम हैं. उनका कोई सीरियल न चल पाना फैंस के लिए भी हैरानी की बात है. रोनित रॉय और पल्लवी कुलकर्णी के सीरियल ‘इतना करो न मुझे प्यार’ को शुरूआती दिनों में तो ऑडियंस का खूब प्यार मिला, लेकिन फिर जैसे शो आगे बढ़ते गया इसकी टीआरपी कम होती चली गई.