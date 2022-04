Urfi Javed ने अब पहनी सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस, देखकर बोले यूजर- 'दीदी बचके, कहीं चुभ ना जाए'

मुंबईः ऐसा एक भी दिन नहीं जाता, जब उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अजीबो-गरीब फैशन सेंस के लिए सुर्खियों में ना छा जाएं. जब-जब लोगों को लगता है, अब क्या नया हो सकता है, तभी उर्फी एक नया सरप्राइज लेकर फैंस के सामने आ जाती हैं. अब उर्फी जावेद (Urfi Javed New Look) एक ऐसी ड्रेस में नजर आई हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए हैं. उर्फी जावेद इस बार सेफ्टी पिन (Urfi Javed In safety pin dress) से बनी ड्रेस पहने दिखाई दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेफ्टी पिन से बनी ड्रेस पहनकर वीडियो शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (फोटो साभारः इंस्टाग्रामः @urf7i)