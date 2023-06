03

हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मधु ने हाल ही में अपने रोमांटिक मोमेंट्स की कुछ झलकियां सोशल मीडिया फैंस के साथ साझा की हैं. फिल्म प्रोड्यूसर ने अपनी पत्नी की तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'Now I get to say my wife is as pretty as the Maldives.' यानी 'अब मैं कह सकता हूं कि मेरी पत्नी मालदीव जितनी सुंदर है.'