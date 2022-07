Upcoming South movie: इसी माह पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार 6 फिल्में, रोमांस- कॉमेडी और सस्पेंस से हैं भरपूर

अदिवि सेश (Adivi Sesh) इन दिनों संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक मेजर की सक्सेज से खुश हैं, जल्द ही वे हिट: द फर्स्ट केस (2020) (HIT: The First Case) की अगली कड़ी या कहें सीक्वेल 'हिट: द सेकेंड केस' (HIT: The Second Case) में दिखाई देंगे. इसमें मीनाक्षी चौधरी (Meenakshi Chaudhary) लीड फीमेल का रोल प्ले कर रही है. अभिनेता नानी की प्रोडक्शन कंपनी वॉल पोस्टर सिनेमा द्वारा निर्मित है और इसी बैनर तले प्रीक्वल 'हिट: द फर्स्ट केस' का भी निर्माण हुआ था जिसमें विश्व सेन ने अभिनय किया था. शैलेश कोलानू द्वारा लिखित और निर्देशित सस्पेंस क्राइम थ्रिलर 29 जुलाई, 2022 को रिलीज़ होगी.