काजल अग्रवाल ने लेटेस्ट फोटोशूट से बटोरीं सुर्खियां, ग्लैमर का लगाया तड़का, देखें PHOTOS काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) की लेटेस्ट फोटोज चर्चा में बनी हुई हैं, जिसमें वे गौतम किचलू (Gautam Kitchlu) के साथ नजर आ रही हैं. फैंस को उनकी शानदार केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है. News18 Hindi | May 29, 2021, 12:16 AM IST

1 / 9 नई दिल्लीः काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) साउथ की उन चुनिंदा एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो बॉलीवुड (Bollywood) में अपनी खास जगह बनाने में कामयाब रही हैं. एक्ट्रेस काफी बिजी रहने के बावजूद फैंस के लिए समय निकाल ही लेती हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

2 / 9

काजल सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती हैं. एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

3 / 9 काजल अपनी ग्लैमरस अदाओं और खूबसूरती के चलते फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

4 / 9 काजल ने फिल्मों में कई शानदार परफॉर्मेंस दी हैं. वे फिल्म सिंघम से काफी मशहूर हो गई थीं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

5 / 9 काजल अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज शेयर कर फैंस का मन मोहती रहती हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

6 / 9 काजल ने कुछ समय पहले ही एंटरप्रिन्योर गौतम किचलू के साथ शादी की थी. वे फैंस के साथ अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री की झलक भी देती रहती हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

7 / 9 इस फोटो में काजल और गौतम एक-दूसरे के साथ प्यार भरे मोमेंट शेयर कर रहे हैं. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

8 / 9 काजल की यह फोटो फैंस के साथ-साथ सेलेब्स को भी खूब पसंद आ रही है. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

9 / 9 काजल की इन कातिलाना अदाओं से नजरें हटाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है. (फोटो साभारः Instagram/kajalaggarwalofficial)

First published: May 29, 2021, 12:16 AM IST