नेहा पेंडसे को बड़ी सफलता हाथ लगी साल 2016-17 में रिलीज हुए हिंदी टीवी शो, मे आई कम इन मैडम (May I Come In Madam) से. ये एक कॉमेडी शो था. इसी साल से नेहा पेंडसे फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं! (Bhabhi Ji Ghar Par Hain!) में अनीता नारायण मिश्रा (Anita Narayan Mishra) यानी गोरी मेम का किरदार निभाती नजर आ रही हैं. उन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. इससे पहले ये रोल सौम्या टंडन (Soumya Tandon) प्ले करती थीं.