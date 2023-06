Home / Photo Gallery / entertainment / asur 2 mirzapur khaki raktanchal rangbaaz these 6 action packed bloodshed crime thriller w ...

खून-खराबा, एक्शन, रोमांच से भरपूर, 'मिर्जापुर' से लेकर 'रंगबाज' तक, यूपी-बिहार पर बनी हैं ये 6 क्राइम वेब सीरीज

Crime Web Series Based On UP And Bihar: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने टीवी और सिनेमाघरों के बाद एंटरटेनमेंट के तीसरे बड़े साधन के रूप में अपनी जगह बना ली है. पिछले कुछ समय में यूपी और बिहार पर आधारित कई क्राइम सीरीज रिलीज हुई है जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है. यहां पर देखिए पूरी लिस्ट.

01 असुर: ये एक पॉपुलर क्राइम सीरीज है, जिसका हाल ही में दूसरा सीजन स्ट्रीम हुआ है. इसमें अरशद वारसी, विशेष बंसल, बरुण सोबती, रिद्धि डोगरा और अनुप्रिया गोयनका जैसे सितारों ने काम किया है. यूपी के बनारस शहर पर आधारित इस क्राइम सीरीज ने लोगों को दिमाग हिला डाला है. (फोटो साभार: IMDB)

02 मिर्जापुर: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा स्टारर 'मिर्जापुर' लोगों की पसंदीदा वेब सीरीज बन गई है. इस सीरीज के दोनों सीजन को खूब सराहा गया. अब फैंस बेसब्री से इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं. इस सीरीज में ड्रामा और एक्शन का जमकर तड़का लगाया गया है. (फोटो साभार: IMDB)

03 खाकी-द बिहार चैप्टर: सच्ची घटना पर आधारित 'खाकी-द बिहार चैप्टर' क्राइम सीरीज की लिस्ट में शामिल हो गई है. इसमें करण ठक्कर, अविनाश तिवारी, जतिन शर्मा और अभिमन्यु सिंह जैसे सितारों ने काम किया है. इस सीरीज का पहला सीजन लोगों को बहुत पसंद आया है. (फोटो साभार: IMDB)

04 रंगबाज: वेब सीरीज रंगबाज के अभी तक तीन सीजन आ चुके हैं. इसके तीसरे सीजन 'रंगबाज-डर की राजनीति' में विनीत कुमार सिंह ने बिहार के एक बाहुबली का किरदार निभाया है. उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था. इसके पहले सीजन में साकिब सलीम और दूसरे सीजन में जिमी शेरगिल ने लीड भूमिका निभाई थी. (फोटो साभार: IMDB)

05 महारानी: इस सीरीज के अभी तक दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ने ही लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. सीरीज की कहानी एक अशिक्षित महिला रानी के ईर्द गिर्द घूमती है, जिसका पति उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना देता है. इस सीरीज में हुमा कुरैशी ने लीड किरदार निभाया है. (फोटो साभार: IMDB)