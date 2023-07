Home / Photo Gallery / entertainment / shahid kapoor to bhuvan bam these 7 star debut on ott this year vijay sethupathi farzi con ...

इस साल OTT पर डेब्यू कर छाए ये 7 स्टार, अदाकारी से किया इम्प्रेस, 1 तो बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज

Bollywood Celebs Who Debut This Year On OTT : कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को एंटरनेटमेंट का नया माध्यम ओटीटी प्लेटफॉर्म बने. पिछले 3-4 सालों से इन ओटीटी पर प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर कंटेंट वाली फिल्में, सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज हो रही हैं. इसने न सिर्फ ऑडियंस को बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स को इसमें इंटरेस्ट दिखाया. लॉकडाउन से पहले जहां बड़े स्टार्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में और सीरीज से मना कर रहे थे, लॉकडाउन के बीच कई बड़े स्टार्स की फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई. ऑडियंस से मिले रिस्पांस को देखते हुए, सेलेब्स ने ओटीटी के लिए भी काम करना शुरू किया.

01 पिछले साल अजय देवगन की 'रुद्रा', अक्षय कुमार की 'कटपुतली' और इसके पिछले साल शेरशाह, गुलाबो सिताबो, शेरनी, जैसी फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई. इस साल कई सेलेब्स की फिल्मों के साथ-साथ वेब सीरीज भी रिलीज हुई और उनका डिजिटल डेब्यू हुई. यहां हम आपको ऐसे ही 7 बड़े कलाकारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने वेब सीरीज में डेब्यू किया और अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखाया.

02 फर्ज़ी: शाहिद कपूर ने इस सीरीज से डिजिटल डेब्यू किया. सीरीज में उन्होंने सनी नाम के लड़के का किरदार निभाया, जो नकली पैसा बनाकर ठगी करता है. यह सीरीज उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है. इसमें उनकी अदाकारी को सराहा गया. और साथ ही यह सीरीज किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली सीरीज बनी है.

03 ताज़ा खबर: देश के सबसे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम ने ताज़ा खबर से डिजिटल डेब्यू किया. जादुई कॉमेडी थ्रिलर सीरीज में भुवन के प्रदर्शन की सराहना की गई. ताज़ा खबर OTT पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है. भुवन ने इस सीरीज के को-प्रोड्यूसर भी हैं.

04 दहाड़: ज़ोया अख्तर और रीमा कागती की 'दहाड़' में सोनाक्षी सिन्हा एक महिला पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई. वह एक साइको किलर का पीछा करती दिखीं. बड़े पर्दे पर लगातार फ्लॉप हो रहीं सोनाक्षी को इस सीरीज में काम करने के लिए सराहा गया. जातिवाद और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील विषयों को चुनने के लिए उनकी सराहना की गई.

05 द नाइट मैनेजर: आदित्य रॉय कपूर ने 'द नाइट मैनेजर' के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री की. इसका दूसरा सीजन हाल में स्ट्रीम हुआ है. सीरीज़ में वह पूर्व नौसेना अधिकारी और एक जासूस किरदार में दिखाई. इसमें उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया.

06 फर्ज़ी: विजय सेतुपति ने इस साल 'फर्ज़ी' के साथ ओटीटी डेब्यू किया. वह एक पुलिस ऑफिसर हैं, जो नकली नोट बनाने वाले गैंग की ढूंढ़ रहे हैं. अपनी अदाकारी से उन्होंने शो के लेवेल को बढ़ाया है. इस सीरीज का कनेक्शन मनोज बाजपेयी और प्रियामणि स्टारर 'द फैमिली मैन' से भी दिखाया गया है.

07 राणा नायडू: वेंकटेश ने अपने भतीजे राणा दग्गुबाती के साथ सीरीज 'राणा नायडू' से प्रभावशाली शुरुआत की. यह शो राणा दग्गुबाती के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने हाई-प्रोफाइल क्लाइंट्स की समस्याओं को ठीक करता है, जबकि वेंकटेश राणा, सुशांत सिंह और अभिषेक बनर्जी के पिता की भूमिका निभाते हैं.