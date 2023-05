Home / Photo Gallery / entertainment / sonakshi sinha web series dahaad missing of 27 girls released amid controversies over the ...

'The Kerala Story' के बीच 27 लड़कियों के मिसिंग की कहानी, गदर मचा रही ये वेब सीरीज, मर्डर मिस्ट्री का रोमांच

New Web Series Dahaad Missing Of 27 Girls: सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी (The Kerala Story)' 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अपनी रिलीज के पहले दिन से ही यह फिल्म विवादों में आ गई. देशभर में इस फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज. इसी बीच, सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की वेब सीरीज 'दहाड़ (Dahaad)' भी ओटीटी पर रिलीज की गई और इसकी कहानी भी 27 लड़कियों की मिसिंग पर बेस्ड है.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma), योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि इदनानी स्टारर व सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी (The Kerala Story)' इसी महीने 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के पहले दिन से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने अब तक 156.69 करोड़ की कमाई करने में सफलता हासिल है.

02 वहीं, दूसरी ओर कई राज्यों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है. इस फिल्म को लेकर लगातार लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. दरअसल, विवाद फिल्म में दिखाए गए आंकड़ों से शुरू हुआ. डायरेक्टर के अनुसार, इस फिल्म के जरिए उन्होंने असलियत को सामने लाने की कोशिश की. फिल्म में केरल से 32000 लड़कियों को कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स ने बहका कर आईएसआईएस (ISIS) ज्वाइन करने को मजबूर किया और उन्हें सीरिया लेकर आतंकियों के हवाले कर दिया गया, हालांकि मामले को तुल पकड़ता देख फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स ने 32000 आंकड़े को बदलकर सिर्फ 3 कर दिया. वहीं, केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने इस फिल्म को गलत बताया है.

03 अब इसी बीच, सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की एक वेब सीरीज 'दहाड़' अमेजम प्राइम वीडियो पर इसी महीने 12 मई को रिलीज हुई और इसकी कहानी भी लड़कियों की मिसिंग से जुड़ी है, हालांकि 'द केरल स्टोरी' से इस वेब सीरीज की कहानी बहुत अलग है. इस वेब सीरीज में राजस्थान के एक छोटे से गांव में, सब-इंस्पेक्टर अंजलि भाटी (सोनाक्षी सिन्हा) के सामने एक अजीबोगरीब मामला आता है, जहां 27 लड़कियां बिना किसी निशान के गायब हो रही हैं.

04 इस केस पर काम करते हुए अंजलि भाटी को सभी मामलों को जोड़ने वाला एक सामान्य सूत्र मिल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि यह एक सीरियल किलर का काम है. दरअसल, एक लड़के ने पुलिस को अपनी बहन के एक महीने से लापता होने की सूचना दी. उस लड़की ने एक नोट छोड़ा था कि वह अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है, हालांकि भाई को इस बात की बहुत चिंता है कि वह एक बार भी अपने भाई से बात नहीं की, क्योंकि वे दोनों एक-दूसरे के करीब थे.