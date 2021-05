कोरोना मरीजों पर अब फंगल डिजीज- एस्परजिलोसिस का खतरा, गुजरात में पाए गए 8 मरीज वडोदरा शहर और जिला प्रशासन के लिए कोविड -19 के सलाहकार डॉ शीतल मिस्त्री ने बताया, 'पल्मनेरी एस्परजिलोसिस आमतौर पर इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड रोगियों में देखा जाता है, लेकिन साइनस का एस्परजिलोसिस दुर्लभ है.' News18 Hindi | May 28, 2021, 12:02 PM IST

1 / 7 गुजरात. देशभर में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एक नए तरह के फंगस ने लोगों को डरा दिया है. गुजरात के वडोदरा में 262 ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज चल रहा है. इनके साथ ही नेजल एस्परजिलोसिस नाम के और फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ रहा है.(AP Photo/Anupam Nath)

2 / 7 साइनस में होने वाले इस नए संक्रमण से डॉक्टर भी परेशान हैं. यह संक्रमण कोरोना वायरस के मरीजों या ऐसे लोगों को हो रहा है जो इस वायरस से ठीक हो चुके हैं. वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इस नए फंगल संक्रमण के 8 मरीज मिले हैं जिन्हें पिछले हफ्ते भर्ती कराया गया था. (AP Photo/Rafiq Maqbool)

3 / 7 शहर और जिला प्रशासन के लिए कोविड -19 के सलाहकार डॉ शीतल मिस्त्री ने बताया, पल्मनेरी एस्परजिलोसिस आमतौर पर इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड रोगियों में देखा जाता है, लेकिन साइनस का एस्परजिलोसिस दुर्लभ है. यह रोग अब उन रोगियों में देखा जाता है जो कोविड से ठीक हो गए हैं या उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, एस्परजिलोसिस ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) जितना खतरनाक नहीं है.

(AP Photo/Rafiq Maqbool)

4 / 7 डॉक्टरों के मुताबिक फंगल इंफेक्शन के इतने मामले आ रहे हैं क्योंकि स्टेरॉयड का इस्तेमाल मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है. ऑक्सीजन का गलत तरीके से इस्तेमाल भी इन फंगल्स के लिए जिम्मेदार है.(AP Photo/Rafiq Maqbool)

5 / 7 एसएसजी अस्पताल में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यीस्ट इंफेक्शन कैंडिडा ऑरिस के भी 13 मामले सामने आए हैं. गौरतलब है कि वडोदरा के दो सरकारी अस्पतालों (एसएसजी और गोत्री मेडिकल कॉलेज) में ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) के 262 मरीजों का इलाज चल रहा है.

(AP Photo/Rafiq Maqbool)

6 / 7 गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है. इस बीच राज्य सरकार ने 36 शहरों में रात के कर्फ्यू में एक घंटे तक की छूट देने का फैसला किया है. जबकि दिन में लगाए गए प्रतिबंध पहले जैसे बरकरार रहेंगे. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

7 / 7 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को इसकी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार से 36 शहरों में सुबह नौ बजे से सुबह छह बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा. फिलहाल रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू लागू है.(Pic- ANI)

First published: May 28, 2021, 11:58 AM IST