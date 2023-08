Home / Photo Gallery / jobs / best part time jobs work from home with high salary paying for student working proffession ...

Best Part Time Jobs: कुछ घंटों का काम, लाखों में होगी कमाई, ये हैं बेस्ट पार्ट टाइम नौकरियां

Best Part Time Jobs Work From Home with High Salary: आज के समय में डिग्रियों से ज्यादा स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है. अगर आपने किसी भी फील्ड की अनिवार्य स्किल्स डेवलप कर ली हैं, तो आसानी से उसमें जॉब पाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. यही नहीं, कई फील्ड ऐसी भी हैं, जिनमें आप पार्ट टाइम जॉब में भी रेगुलर जॉब से ज्यादा कमाई कर सकते हैं. भारत में कुछ हाई सैलरी वाली पार्ट टाइम नौकरियों की जानकारी यहां दी जा रही है.

01 Digital Marketing: भारत में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी वजह से इसमें जॉब भी खूब पैदा हो रही हैं. डिजिटल होते युग में अधिकतर कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग में काफी निवेश कर रही हैं. इनमें उनकी मदद करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज. अगर आप भी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की समझ रखते हैं, तो आसानी से बिना किसी एक्सपीरिएंस या डिग्री के इन कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं.

02 Content Writer: आजकल कंटेंट राइटर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है. देश ही नहीं विदेश की कंपनियां भी फ्रीलांस राइटर्स से अपने लिए कंटेंट लिखवा रही हैं. ऐसे में अगर आप में भाषा और लिखने की समझ है, तो लिंक्डइन अथवा अन्य जॉब पोर्टल्स के माध्यम से आप ऐसी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं. आप चाहें तो ब्लॉगिंग से भी इस फील्ड में शुरूआत कर सकते हैं. अच्छे कंटेंट राइटर्स को पैसा भी खूब दिया जाता है. साथ ही फ्लेग्जिबल वर्क ऑवर्स भी इस जॉब की खासियत है.

03 Online Tutor: अगर आप में किसी स्पेसिफिक विषय की अच्छी नॉलेज है और उस विषय से संबंधित डिग्रियां आपके पास हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बनके भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. आजकल ऑनलाइन क्लासेज के अनगिनत प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिन्हें हर समय ऑनलाइन ट्यूटर की डिमांड रहती है. कई ट्यूटर हर दिन कुछ घंटो की क्लासेज से ही महीने भर में लाखों से ज्यादा की कमाई कर लेते हैं.

04 Online Survey and Data Entry Operator: आजकल ऑनलाइन सर्वे और डाटा इन्ट्री भी कई कंपनियों की ओर से कराई जाती हैं. जिसके लिए कंपनियां फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं. अगर आपके पास टाइपिंग स्किल्स हैं और इंटरनेट की अच्छी नॉलेज है, तो आप पोर्टल्स पर ऐसी जॉब आसानी से ढूंढ़ सकते हैं और घर बैठे ही तगड़ी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी खास डिग्री या एक्सपीरिएंस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी.