Sarkari naukri: हेड कांस्टेबल की भर्ती, परीक्षा दिसंबर में, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी

हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) सैलरी लेवल 4 25-81 हजार तक, ASI (स्टेनोग्राफर) की सैलरी लेवल 5 29-92 हजार तक. भर्ती की बातों से जुड़ा डिटेल नोटिफिकेशन नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके देखें.https://rectt.bsf.gov.in/static/bsf/pdf/RECRUITMENT%20TO%20THE%20POST%20OF%20ASSISTANT%20SUB%20INSPECTOR%20(STENO)%20AND%20HEAD%20CONSTABLE%20(MINISTERIAL).pdf“Recruitment/Result” टैब पर क्लिक करें. ऑनलाइन आवेदन पत्र / प्रवेश पत्र पर क्लिक करें. अब “Junior Judicial Assistant in the High Court of M.P. Exam - 2022” के लिए उपलब्ध पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें. एक बार पंजीकृत होने के बाद, आवेदन पोर्टल पर लॉगिन करें. डिटेल भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें.